02. 21.
szombat
02. 21.
szombat
kampányidőszak ajánlóív plakát Magyarország kampány szavazás politika választás

Vigyázz, kész, rajt! Ránk rúgják az ajtót a politikusok, hivatalosan is megkezdődött a mindent eldöntő csata

2026. február 21. 07:36

Kezdetét vette a kampányidőszak.

2026. február 21. 07:36
null

Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.

A választópolgárok két hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra.

A képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Kampányidőszakban a választási eljárási törvény szerint korlátozás nélkül lehet plakátokat elhelyezni.

A jogszabály azonban előírja, hogy plakátot elhelyezni magántulajdonú ingatlanon, építményen, oszlopon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

falcatus-2
•••
2026. február 21. 09:10 Szerkesztve
"ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást,..." Nagyon nem jó! A parlamenti bejutás küszöbe 5 %. Választó kerületében a választásra jogosultak létszámának 5 %, de legalább 3% -nak megfelelő darabszámú aláírást kéne megszereznie.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. február 21. 07:58
"Orbán minden módon kedvében jár Putyinnak" (MTI) pbs.twimg.com/media/F8rNjtPW4AADuHI?format=jpg&name=900x900 (ha szeretne többet látni, regisztráljon)
Válasz erre
0
3
pollip
2026. február 21. 07:42
Nálunk csengetni szoktak és udvariasak szoktak lenni.
Válasz erre
1
0
