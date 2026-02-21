Vigyázz, kész, rajt! Ránk rúgják az ajtót a politikusok, hivatalosan is megkezdődött a mindent eldöntő csata

A jogszabály azonban előírja, hogy plakátot elhelyezni magántulajdonú ingatlanon, építményen, oszlopon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala