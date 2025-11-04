Lázár János nem teketóriázott: már be is nyújtotta a közbeszerzési törvény módosítását

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárásoktól szóló törvény egyébként már most is tartalmaz korlátozásokat. A 63. paragrafus 1. bekezdésének c) pontja szerint az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz,

kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta”.

Múlt hét óta tart a csörte

Emlékezetes, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Strabag között múlt hét óta tart a konfliktus, melynek oka, hogy a cég nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.