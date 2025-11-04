Ft
Lázár János nem teketóriázott: már be is nyújtotta a közbeszerzési törvény módosítását

2025. november 04. 10:56

A törvénymódosítás élesedése negatívan érintheti a Strabagot.

2025. november 04. 10:56
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János hétfőn újabb üzenetet küldött a Strabagnak. 

Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!”

– írta közösségi oldalán a miniszter.

Lázár továbbá kijelentette, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Így egészítenék ki a törvényt

Az építési és közlekedési miniszter pedig nem teketóriázott, már be is nyújtotta Kövér Lászlónak címezve „A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról” című törvényjavaslatát, mely alapján a közbeszerzésekről szóló vonatkozó törvényt kiegészítenék azzal, hogy

  • az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki „maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt öt évben uniós értékhatárt elérő állami építési
    beruházás esetén a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt”.
  • a fenti rendelkezés a hatálybalépéskor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell.

Ez azt jelentené, hogy amennyiben a törvénymódosítás élesedésekor a Strabag folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban vesz részt, akkor abból a módosítás értelmében rögtön kizárható, amennyiben megállapítják, hogy „a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte” – tette hozzá a magyarázatot a Telex.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárásoktól szóló törvény egyébként már most is tartalmaz korlátozásokat. A 63. paragrafus 1. bekezdésének c) pontja szerint az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz,

 kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta”.

Múlt hét óta tart a csörte

Emlékezetes, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Strabag között múlt hét óta tart a konfliktus, melynek oka, hogy a cég nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

A Strabag ezután 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap október végén lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. 

Lázár János csütörtökön a késés miatt élesen úgy fogalmazott egy Facebook-oldalán közzétett videóban, hogy

Átb*sztak minket!”

Majd hangsúlyozta, hogy a Strabag hibája miatt a helyi közlekedők és a borsod megyeiek szenvednek, miközben a vállalatnak garanciális kötelezettsége lett volna a hibás szakasz helyreállítására.

Pénteken pedig már a cég politikai tevékenységét is bírálta. A tárcavezető azt írta, hogy a cég aktívan részt vesz a magyarországi választási kampányban, pénzügyi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és közvélemény-kutatásokat rendel.

Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-ast használni akarják”

– fogalmazott Lázár. 

Mindezek után egyértelműen megüzenetet a Strabag és a hozzá hasonló „pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak”: „Legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást. A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom. 

És utána húzzanak el ebből az országból”

– szögezte Lázár János.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

zrx8
2025. november 04. 11:38
Abszurd, hogy ezek a feltételek eddig nem voltak benne a KB törvényben.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. november 04. 11:37
egy írni,olvasni tudó, de értelmi fogyatékos:É "Jövőre a TISZA győzelme után..." "Boldog órák szép emlékeképen Rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek Ködön át a mármarosi bércek...." Bilit tartson a járókája alatt. Legyen majd valami ami fölébreszti.
Válasz erre
0
0
europész
2025. november 04. 11:30
Na vegre.Igy kell csinalni.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. november 04. 11:23
kukubenko 2025. november 04. 11:19 A Strabagot az mentette meg a csődtől a kilencvenes években, hogy a hazaáruló eszdéesszel szövetkezve Remélem nem te vagy családod legokosabbja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!