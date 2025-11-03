Üzent a miniszter: törvénymódosítás jöhet a Strabag mulasztása miatt

Strabag-Tisza finanszírozási botrány: húsz év után újra befolyásolással vádolják az osztrák iparmágnás cégét
A vádak szerint a Strabag pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével segíthette a Tisza Pártot.
„Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során átverték, megkárosították a magyar embereket, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – jelentette ki Lázár János miniszter.
Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői posztjában újból üzent a Strabagnak. Mint fogalmazott, „ez így tovább nem mehet!
Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!”
Majd ismertette, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.
Lázár ezután emlékeztetett, hogy a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.
A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa.
A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.
„Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a Kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út” – írta.
A miniszter bejegyzését azzal zárta, „ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint arról a Mandiner is beszámolt, húsz év után ismét felmerült hogy az osztrák építőipari nagyvállalat a Strabag magyar politikai befolyásszerzésre törekszik és a hírek szerint pénzzel valamint közvélemény kutatások megrendelésével segíti a Tisza Pártot. A vádak Lázár János múlt heti bejelentése után kerültek a figyelem középpontjába aki szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”.
Az események még az osztrák közéletben is vihart kavartak.
A Strabag közölte hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal. Az Osztrák Szabadságpárt ennek ellenére eljárást sürget a Nemzeti Tanácsban és arra kérte Beate Meinl Reisinger külügyminisztert és a liberális NEOS elnökét hogy azonnal tisztázza az ügyet és az esetleges intézményi érintettséget.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
