Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Strabag káosz pénz Lázár János Kormány törvény

Üzent a miniszter: törvénymódosítás jöhet a Strabag mulasztása miatt

2025. november 03. 10:29

„Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során átverték, megkárosították a magyar embereket, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – jelentette ki Lázár János miniszter.

2025. november 03. 10:29
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői posztjában újból üzent a Strabagnak. Mint fogalmazott, „ez így tovább nem mehet!

Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!”

Majd ismertette, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Lázár ezután emlékeztetett, hogy a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. 

A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. 

A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. 

„Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a Kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út” – írta.

A miniszter bejegyzését azzal zárta, „ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Húsz év után vádolták meg befolyásolással az osztrák iparmágnás céget

Mint arról a Mandiner is beszámolt, húsz év után ismét felmerült hogy az osztrák építőipari nagyvállalat a Strabag magyar politikai befolyásszerzésre törekszik és a hírek szerint pénzzel valamint közvélemény kutatások megrendelésével segíti a Tisza Pártot. A vádak Lázár János múlt heti bejelentése után kerültek a figyelem középpontjába aki szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”

Az események még az osztrák közéletben is vihart kavartak.

A Strabag közölte hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal. Az Osztrák Szabadságpárt ennek ellenére eljárást sürget a Nemzeti Tanácsban és arra kérte Beate Meinl Reisinger külügyminisztert és a liberális NEOS elnökét hogy azonnal tisztázza az ügyet és az esetleges intézményi érintettséget.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. november 03. 10:43
„Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból." Akkor mészárosnak vége.Mondjuk így is úgy is.Kíváncsi vagyok kormányváltás után, ándikát 😍 ki fogja kardélre hányni?
Válasz erre
1
4
kimirszen
2025. november 03. 10:39
Én nem csinálnék ebböl törvényt János mert jövőre mikor elbukjátok a választást minden fideszoligarchát ki lehet majd zárni túlárazás miatt.
Válasz erre
0
4
kimirszen
2025. november 03. 10:36
„Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során átverték, megkárosították a magyar embereket, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – jelentette ki Lázár János miniszter Az a gond János hogy szar terveket és földtani adatokat adtatok át azoknak a cégeknek akik beadták a pályázatot az M30as autópálya építésére. Pont ugyanúgy amikor ugyancsak a STRABAGgal akartátok elvitetni a balhét hogy ők építettek be rossz dilletációs papucsokat az M0 Duna híd építésénél. Egy cég nem üt a hasára és épít be akármit egy hídba hanem tervek és anyag kiírás szerint ad be árajánlatit majd épít meg egy hidat.
Válasz erre
0
2
Héja
2025. november 03. 10:33
Helyes, így kell ezt csinálni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!