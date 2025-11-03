Üzent a miniszter: törvénymódosítás jöhet a Strabag mulasztása miatt

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfői posztjában újból üzent a Strabagnak. Mint fogalmazott, „ez így tovább nem mehet!

Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit!”

Majd ismertette, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását. „Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Lázár ezután emlékeztetett, hogy a Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált.

A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa.