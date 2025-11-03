Strabag-Tisza finanszírozási botrány: húsz év után újra befolyásolással vádolják az osztrák iparmágnás cégét

Húsz év után ismét felmerült hogy az osztrák építőipari nagyvállalat a Strabag magyar politikai befolyásszerzésre törekszik és a hírek szerint pénzzel valamint közvélemény kutatások megrendelésével segíti a Tisza Pártot. A vádak Lázár János bejelentése után kerültek a figyelem középpontjába aki szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”. Az események még az osztrák közéletben is vihart kavartak – írta meg a Magyar Nemzet.

A Strabag közölte hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal. Az Osztrák Szabadságpárt ennek ellenére eljárást sürget a Nemzeti Tanácsban és arra kérte Beate Meinl Reisinger külügyminisztert és a liberális NEOS elnökét hogy azonnal tisztázza az ügyet és az esetleges intézményi érintettséget. Az FPÖ a NEOS felé intézett kérdéseket mert a párt fő szponzora a Strabag tulajdonosa Hans Peter Haselsteiner. A párt főtitkára Christian Hafenecker név szerint említette az iparmágnást és azt firtatta hogy a liberálisokhoz köthető üzleti körök köztük a Strabag és tulajdonosa támogatták e a Tisza Pártot.