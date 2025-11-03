Strabag-Tisza finanszírozási botrány: húsz év után újra befolyásolással vádolják az osztrák iparmágnás cégét

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
A vádak szerint a Strabag pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével segíthette a Tisza Pártot.
Húsz év után ismét felmerült hogy az osztrák építőipari nagyvállalat a Strabag magyar politikai befolyásszerzésre törekszik és a hírek szerint pénzzel valamint közvélemény kutatások megrendelésével segíti a Tisza Pártot. A vádak Lázár János bejelentése után kerültek a figyelem középpontjába aki szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”. Az események még az osztrák közéletben is vihart kavartak – írta meg a Magyar Nemzet.
A Strabag közölte hogy nincs kapcsolata a Tisza Párttal. Az Osztrák Szabadságpárt ennek ellenére eljárást sürget a Nemzeti Tanácsban és arra kérte Beate Meinl Reisinger külügyminisztert és a liberális NEOS elnökét hogy azonnal tisztázza az ügyet és az esetleges intézményi érintettséget. Az FPÖ a NEOS felé intézett kérdéseket mert a párt fő szponzora a Strabag tulajdonosa Hans Peter Haselsteiner. A párt főtitkára Christian Hafenecker név szerint említette az iparmágnást és azt firtatta hogy a liberálisokhoz köthető üzleti körök köztük a Strabag és tulajdonosa támogatták e a Tisza Pártot.
A fiatalabbak kedvéért idézzük fel, mi is jellemezte 1994 és 1998, majd 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ szoclib kormányzatot.
A Die Presse 2006 ban arról írt hogy az Eurocontact nevű cégen keresztül 15,2 millió euró jutott el az MSZP hez. Az Eurocontact ügyvezetője Alexander Zach ezt tagadta ugyanakkor elismerte hogy a koalíciós partner SZDSZ 200 ezer euró támogatást kapott. Kuncze Gábor az SZDSZ elnöke kijelentette hogy a párt nem kapott pénzt sem a Strabagtól sem az Eurocontacttól viszont kisebb összeget átvett a Liberális Intézettől.
A történet 2008 ban új részletekkel bővült amikor a Profil című osztrák lap arról számolt be hogy a Strabag az Eurocontact közvetítésével kormányzati és pártpénztári kapcsolatokat keresett hogy befolyást szerezzen nagy építési megbízások odaítélésénél.
A cég akkor azt ismerte el hogy az Eurocontact több év tervezői szakértői és akvizíciós munkájáért jutalékot kapott és Haselsteiner azt kérte hogy ennek egy részét „a magyarországi politikai demokrácia támogatása érdekében pártközeli egyesületeknek és intézményeknek adományozza”. Az osztrák sajtó emlékeztetett arra hogy a „profil” egyik jelentése szerint a lobbisták kapcsolatban álltak a kabinet munkatársaival és pártminiszterekkel információkat gyűjtöttek közbeszerzéseket igyekeztek befolyásolni és találkozókat szerveztek. A dokumentumok több hazai projektet is érintettek köztük az M5 ös az M35 ös az M0 ás és az M7 es autópályát valamint két metróvonalat és egy budapesti kórházat.
A korabeli statisztikák szerint a Strabag 2004 ben 113 pályázaton nyert és csaknem 168 milliárd forint megbízást szerzett. Összevetésképp a második legtöbb tendert a B Braun Medical Kft. nyerte 62 eljárással de ennek bevétele megközelítőleg 1,25 milliárd forint volt. A jelen fejlemények sokak szerint a korábbi mintákat idézik. A feltételezések szerint az osztrák liberális körök és a Strabag a Tisza Párt felé fordulhatnak amely választási siker esetén potenciális kormányzati partner lehetne és a kérdés az hogy a vizsgálatok és a hivatalos válaszok miként alakítják az ügy további menetét.
