Tisza Párt STRABAG Rákay Philip vélemény

STRABAG Demokraták Szövetsége újratöltve = TISZA?

2025. október 31. 14:27

A fiatalabbak kedvéért idézzük fel, mi is jellemezte 1994 és 1998, majd 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ szoclib kormányzatot.

2025. október 31. 14:27
Rákay Philip
„STRABAG Demokraták Szövetsége újratöltve = TISZA?

A fiatalabbak kedvéért idézzük fel, mi is jellemezte 1994 és 1998, majd 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ szoclib kormányzatot. Ez a három kormányzati ciklus meglehetősen dicstelen időszakként élhet emlékeinkben, nem véletlenül.

A ballib elvtársak heppje az volt, hogy miközben a magyar embereket sohasem látott mértékű megszorításokkal sanyargatták, mindent, de mindent külföldi kézre adtak, privatizáltak és kiárusítottak, még a nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú ágazatokat, cégeket is. A Horn-kormány kezdte a közműszektor elherdálásával, majd Gyurcsányék bevégezték.

Ezek az ország rabló gazemberek még arra is képesek voltak, hogy az állam nevében évekre előre, szerződésben garantálják a friss tulajdonos multi cégek leendő nyereségét is. Szinte hihetetlen ez az arcátlanság, de megtették!

Nézzünk néhány konkrét példát:

  • Eladták a Mol Rt. állami részvénypakettjét, és osztrák kézre játszották a MÁV egyetlen nyereséges üzletágát, a teherszállítást.
  • Elvesztegették a Budapest Airportot, a MALÉV-ért pedig mindössze 200 millió forintot kértek az orosz befektetőktől.

Túlzás nélkül állíthatjuk: a Fidesz egy kiárusított országot örökölt 2010-ben. Kínkeservvel, de visszaszereztük. A 2010-es kormányváltást követően az első lépés a MOL részvények visszavásárlása volt az orosz Szurgunyeftyegáztól, később jöttek a közműcégek, a jelentősebb gáz- és áramszolgáltatók, majd állami tulajdonba kerültek a gáztározók is.

A nemzeti vagyon – egyebek mellett a stratégiai ágazatokban történő visszavásárlásoknak köszönhetően – folyamatosan gyarapszik. 2010-hez képest több mint a duplájára nőtt az állami vagyon értéke.

De vissza a komcsikhoz! A ballib kormányok be voltak oltva az ellen, hogy helyzetbe hozzák a nemzeti, magyar kézben lévő cégeket, nagyvállalatokat. Nem véletlenül: az ő országlásuk idején szinte kizárólag multik kaszáltak az állami tendereken, akik – miután nem egyszer elfelejtették kifizetni a magyar alvállalkozókat – szépen kitalicskázták a profitot Magyarországról, osztrák, német, francia anyavállalataik legnagyobb gyönyörűségére.

Akkoriban az a kósza pletyka járta, hogy az autópálya-építések legnagyobb osztrák nyertese zacskóban hordja vissza a kenőpénzt a Szabad Demokraták Szövetsége nevezetű, szélsőliberális, hungarofób, kormányzati csürhének. A népnyelv nem véletlenül nevezte őket: Strabag Demokraták Szövetségének.

Puszta »véletlen« lehet, hogy Lázár János ma közzétett információi szerint a STRABAG a Tisza egyik háttérfinanszírozója, ahogy azt sem nehéz észrevenni, hogy az SZDSZ maradéka – Horn Gábor, Magyar Bálint, Demszky Gábor – és teljes egykori értelmiségi holdudvaruk ma egységesen Magyar Péternek kampányol átszellemülten.

Ezek megint előmásztak a politikai sírgödörből, és szakértőnek, közgazdásznak álcázott országrontóikkal leporolták az ósdi, ballib recepteskönyvet. Tökéletesen igaza van Lázár Jánosnak, aki azt üzente – az M30-as autópálya kivitelezésén korábban dolgozó, azt vállalhatatlan minőségben kivitelező, majd a garanciális javítás elől kibúvó – STRABAG-nak: »Húzzanak el ebből az országból!«

Azt már én mondom, hogy nyugodtan vigyék magukkal az SZDSZ maradványait, a Tisza hordalékával együtt!”

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

