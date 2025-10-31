„STRABAG Demokraták Szövetsége újratöltve = TISZA?

A fiatalabbak kedvéért idézzük fel, mi is jellemezte 1994 és 1998, majd 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ szoclib kormányzatot. Ez a három kormányzati ciklus meglehetősen dicstelen időszakként élhet emlékeinkben, nem véletlenül.

A ballib elvtársak heppje az volt, hogy miközben a magyar embereket sohasem látott mértékű megszorításokkal sanyargatták, mindent, de mindent külföldi kézre adtak, privatizáltak és kiárusítottak, még a nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú ágazatokat, cégeket is. A Horn-kormány kezdte a közműszektor elherdálásával, majd Gyurcsányék bevégezték.

Ezek az ország rabló gazemberek még arra is képesek voltak, hogy az állam nevében évekre előre, szerződésben garantálják a friss tulajdonos multi cégek leendő nyereségét is. Szinte hihetetlen ez az arcátlanság, de megtették!

Nézzünk néhány konkrét példát: