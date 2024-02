Kiszivárgott a levél, amelyet a Főtaxi küldött sofőrjeinek az Uber visszatéréséről

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, egyes sajtóértesülések szerint az Uber a Főtaxi-csoporttal együttműködve térne vissza Budapestre. A HVG szerdán megjelent cikkében azt írja: a Főtaxi levélben tisztázta a sofőrjeinek a helyzetét.

A Főtaxi sofőrjeinek ez még több fuvart és bevételt jelent majd, ennek részleteiről hamarosan tájékoztatunk benneteket”

– került ki a cég belső levelezése a Redditre. A levelezés szerint a nemcsak a magyar cég állománya, de a munkarendje változatlan marad: „Továbbra is ugyanazzal a lelkes és elhivatott csapattal állunk a rendelkezésetekre” – idézett a levélből a portál, amely szerint a Főtaxi azt is ígérte a sofőrjeinek, hogy idén továbbfejlesztik az applikációjukat, folytatják a fuvargeneráló és appletöltő marketing- és kommunikációs kampányaikat, bővítik a fuvarszerzési csatornáikat. Ezen túl sem az elszámolás módja, sem a tagdíj nem fog változni, és hozzátették azt is, hogy a Főtaxi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Balaton Sound és a Sziget Fesztivál hivatalos taxiszállítója marad a jövőben is – olvasható a lapban.