Újabb „óriás” lépett be a magyar hadseregbe (VIDEÓ)

Ezt tudja az új „repülő vas”

Korábbi cikkünkben arról számoltunk be, a KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit. A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik,

hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni.

Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetüket képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani.

Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.