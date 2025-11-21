Újabb „óriás” lépett be a magyar hadseregbe (VIDEÓ)

Valami olyan jutott a magyar hadsereg birtokába, ami eddig csak a nagyoknak volt
Iparági becslések szerint 85 millió dollárba kerül egy ilyen eszköz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jó értelemben véve úgy hivatkozott rá, hogy, „vasszörnyeteg”.
Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára pénteken a második magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép.
A fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta:
az elmúlt néhány év a légierő éve is volt.
A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is.
A két gép „egymás testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.
Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. „Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk” – tette hozzá.
A tárcavezető vonatkozó posztját alább tekintheti meg:
Korábbi cikkünkben arról számoltunk be, a KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit. A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik,
hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni.
Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetüket képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani.
Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.
MTI/Mandiner
Nyitókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Iparági becslések szerint 85 millió dollárba kerül egy ilyen eszköz.