Szalay-Bobrovnicky Kristóf KC – 390 Kecskemét haderő szolgálat légibázis flotta

Újabb „óriás” lépett be a magyar hadseregbe (VIDEÓ)

2025. november 21. 20:32

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jó értelemben véve úgy hivatkozott rá, hogy, „vasszörnyeteg”.

2025. november 21. 20:32
null

Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára pénteken a második magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép.

A fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: 

az elmúlt néhány év a légierő éve is volt.

A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is.

„Testvérként” szolgálnak majd a bázison

A két gép „egymás testvéreként” fog a kecskeméti légibázison nagyon fontos szolgálatot tenni – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, ez a fajta szállítóképesség hiányzott a magyar légierő arzenáljából, de most már ez is rendelkezésre áll.

Elmondta: néhány nappal ezelőtt újabb három L-39 Skyfox harcászati kiképző repülőgép is érkezett Kecskemétre. „Még nem teljes a flotta, de folyamatosan növekszik a számuk” – tette hozzá.

A tárcavezető vonatkozó posztját alább tekintheti meg:

Ezt tudja az új „repülő vas”

Korábbi cikkünkben arról számoltunk be, a KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit. A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik,

hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni.

Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetüket képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani.

Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

triacus-2
2025. november 21. 23:53
A teljes útja Brazíliából (Barcelona érintésével érkezett Kecskemétre): flightaware.com/live/flight/PTZDI/history
pandalala
2025. november 21. 22:04
menni mi is Vlagyivosztok .... Ursulának van benne egy külön a számára fenntartott arany wc, és bidé ....
red-bullshit
2025. november 21. 21:41
Mert a berilliumszörnyeteg vagy az aluminiumszörnyeteg olyan félelmetesen hangzik, hogy az ellenség befosva menekülne a budira.
akitiosz
2025. november 21. 21:02
"Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jó értelemben véve úgy hivatkozott rá, hogy, „vasszörnyeteg”." Mert buta, mint a föld. A politikusok nem szakértelem alapján kerülnek pozícióba. A repülőgépek nem vasból készülnek, mert akkor túl nehezek lennének, fel sem tudnának szállni. Berilliumból és alumíniumból vannak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!