A miniszter mindenkit szembesített a kegyetlen igazsággal: ha a Tisza kormányra kerül, fel kell készülnünk „a fiaink elvesztésére” (VIDEÓ)

Bejelentették: ekkorra várható a háború kitörése Oroszország és Európa között (VIDEÓ)
A francia vezérkari főnök a lakosságot arra figyelmeztette, hogy készüljenek fel az emberáldozatokra.
Amatőrök nem fogják tudni megállítani az európai háborús mozgósítást.
„A francia vezérkarfőnök arról beszél, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság” – mondta új videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
A francia vezérkari főnök a lakosságot arra figyelmeztette, hogy készüljenek fel az emberáldozatokra.
„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk. Ezért fontos az aláírásgyűjtés is, de ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban”.
Hogyha itt egy olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk”
– jelentette ki a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta rá a figyelmet, hogy amit a francia vezérkari főnök száját elhagyta, „az nem egy elszigetelt mondás”.
„Ezt mondják a németek, az angolok. Én járok a NATO miniszteri értekezleteire, és az EU-s védelmi miniszteri értekezletekre is. Ott is ez a hangulat. Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és ezt egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani” – szögezte le.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert