A miniszter mindenkit szembesített a kegyetlen igazsággal: ha a Tisza kormányra kerül, fel kell készülnünk „a fiaink elvesztésére” (VIDEÓ)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta rá a figyelmet, hogy amit a francia vezérkari főnök száját elhagyta, „az nem egy elszigetelt mondás”.

„Ezt mondják a németek, az angolok. Én járok a NATO miniszteri értekezleteire, és az EU-s védelmi miniszteri értekezletekre is. Ott is ez a hangulat. Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és ezt egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani” – szögezte le.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert