háború Szalay-Bobrovnicky Kristóf Tisza Párt Európai Unió

A miniszter mindenkit szembesített a kegyetlen igazsággal: ha a Tisza kormányra kerül, fel kell készülnünk „a fiaink elvesztésére” (VIDEÓ)

2025. november 21. 13:46

Amatőrök nem fogják tudni megállítani az európai háborús mozgósítást.

2025. november 21. 13:46
null

„A francia vezérkarfőnök arról beszél, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság” – mondta új videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk. Ezért fontos az aláírásgyűjtés is, de ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban”.

Hogyha itt egy olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk”

– jelentette ki a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta rá a figyelmet, hogy amit a francia vezérkari főnök száját elhagyta, „az nem egy elszigetelt mondás”.

„Ezt mondják a németek, az angolok. Én járok a NATO miniszteri értekezleteire, és az EU-s védelmi miniszteri értekezletekre is. Ott is ez a hangulat. Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és ezt egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani” – szögezte le.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sagirdilsiz-2
2025. november 21. 13:48
A tobzoskák és a denevérek szabadságra mennek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!