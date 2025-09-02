Ezen hazánk léte múlhat – életbevágó teendőket jelölt ki Orbán Viktor a haderőfejlesztésben

„A magyar hadseregnek technológiai fölényre kell szert tennie, egyfajta precíziós hadseregre van szükségünk, hogy megvédhessük magunkat. Itt még sok a teendő” – hangoztatta a magyar miniszterelnök még tusványosi beszédében, amelyben öt pontba szedte össze a háborúból való kimaradás feltételeit.

Orbán Viktor egyik pontnak azt jelölte meg, hogy legyen erőnk megvédeni magunkat”. A kormányfő közölte, „a honvédelmi kiadások már 1.750 milliárd forintnál tartanak. Létrehoztuk a katonai védelmi iparközpontok láncolatát. Ha ránéznek a térképre, láthatják: Győr, Zalaegerszeg, Kaposvár, Várpalota, Kiskunfélegyháza, Gyula. Harci helikoptereket és szállítógépeket vásároltunk, és a szárazföldi haderőt is fejlesztjük, sőt beszálltunk nemzetközi, legmagasabb szintű haditechnológiai fejlesztésekbe is”.

„Egyfajta precíziós hadseregre van szükségünk” (Forrás: Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán)

Kevesen kapták fel azonban a fejüket annak idején a „precíziós hadsereg” kifejezésre, pedig a Mandinernek nyilatkozó szakértő szerint létfontosságú fejlesztéseket takar, olyanokat, melyek terén a teljes NATO lemaradásban van.

Mi az a precíziós hadsereg?

„A precíziós kifejezés ebben az esetben irányított fegyvereket jelent. Vannak az úgynevezett területre ható fegyverek, és vannak az irányított fegyverek. A modern hadviselésben egyre nagyobb szerepet kapnak az irányított, precíziós fegyverek” – mondta a Mandinernek Somkuti Bálint.

A biztonságpolitikai szakértő kifejtette:

„A precíziós fegyverek közé tartoznak az irányított légi indítású eszközök, az irányított rakéták, amelyeket a szárazföldről indítanak, de a drónok is.

Ezek a képességek a legtöbb NATO-hadsereg számára – mint azt az ukrán háború bebizonyította – nem állnak megfelelő mennyiségben rendelkezésre,

mert egészen egyszerűen nem gondolta senki, hogy ennyi és ilyen változatos feladatkörökkel rendelkező eszközre lesz szükség.”

„A miniszterelnök ezzel kapcsolatos szavai az én értelmezésemben azt jelentik, hogy a Zrínyi 2026 folytatódik, és akár drónok, akár szárazföldi indítású, akár légi indítású fegyverek területén bővülni fognak a Magyar Honvédség képességei” – vélekedett Somkuti.