Ukrajna Oroszország drón ukrajnai háború

Ukrán védelmi szakértő állt bele a NATO-ba: úgy véli, a szervezet rendkívül gyenge ezen a kulcsfontosságú területen

2025. augusztus 29. 10:29

Az oroszok az ukrán veszteségek 60-70 százalékát egy nagyon olcsó technológiával okozzák – olyannal, ami ellen a NATO-csapatokat egyáltalán nem készítik fel.

2025. augusztus 29. 10:29
Jaroszlav Azsnyuk ukrán védelmi technológiai cégvezető komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a nyugati szövetségesek számára a csütörtöki lvivi védelmi együttműködési fórumon – írja az Euromaidan.

Azsnyuk megkérdőjelezte az ukrán innovációval és katonai felkészültséggel kapcsolatos alapvető nyugati feltételezéseket: 

szerinte a NATO-t sebezhető ugyanazokkal a fenyegetésekkel szemben, amelyek most pusztítják az ukrán erőket.

A nyugati hadseregek átalusszák a drónforradalmat – véli a cégvezér.

Sokféle hazugságban élünk, amelyeket magától értetődőnek veszünk

– mondta Azsnyuk a védelmi technológiai közönségnek. Szerinte a nyugati hadseregek a jövőbeli felkészültségre készülnek, miközben ha nem is hagyják figyelmen kívül a jelenlegi harctéri valóságot, akkor legalább nem veszik azokat olyan komolyan, mint kellene.

Azsnyuk szerint az ukrán áldozatok 60-70%-a ma FPV drónokból származik, mégis gyakorlatilag egyetlen EU-s vagy NATO-egységet sem képeznek ezzel a harctéren domináns technológiával.

„Hány egységnek van a nyugati hadseregekben olyan egysége, amelyet kiképeztek a használatukra?” – tette fel a költői kérdést Azsnyuk. „Egyáltalán semmi, vagy olyan apró százalék, hogy mikroszkópra van szükségünk a vizsgálatához?”

Kijelentette: 

ahelyett, hogy most felkészülnének, a nyugati hadseregek 2027-re, 2029-re vagy akár 2031-re tűztek ki készültségi célokat a ma a csatatereken használt technológiára vonatkozóan.

Azsnyuk egy másik nyugati feltételezést is megkérdőjelezett, miszerint Ukrajna a védelmi technológia „tesztterepe”.

„Oroszországnak kellene lennie ennek a tesztterepnek!” – szögezte le azzal érvelve, hogy az Oroszország és Kína felől érkező autoriter fenyegetések tovább fognak terjedni a nyugati stratégiai gondolkodás alapvető változásai nélkül, amely szerinte túl óvatos és lassan alkalmazkodik az új valósághoz.

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

tapir32
2025. augusztus 29. 11:24
Ukrajna miért támogatja orosz olaj és számos más orosz áru vásárlásával Oroszországot?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 29. 11:13
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért volt a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2025. augusztus 29. 11:12 Szerkesztve
A NATO-nak lőttek, mert Európa pusztulása a demokratáknak és a republikánusoknak egyaránt érdeke. Ukrajna csak a nyitány, de a fináléra már a világ arra sem fog emlékezni, hogy egyáltalán volt valaha olyan hogy Ukrajna. Lapozzunk...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 29. 10:55 Szerkesztve
Amióta a Nyugat kecskeb@szó lett, azóta megállíthatatlanul csúszik lefelé és jelentéktelenedik el. Aki pedig ilyenekhez köti a saját sorsát, az megszopta a f@szt. Igen. Orkrajna is. Nekünk pedig egy dolgunk van: felkészülni az EU dezintegrációjára...
Válasz erre
0
0
