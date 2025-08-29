Ukrán védelmi szakértő állt bele a NATO-ba: úgy véli, a szervezet rendkívül gyenge ezen a kulcsfontosságú területen

Jaroszlav Azsnyuk ukrán védelmi technológiai cégvezető komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a nyugati szövetségesek számára a csütörtöki lvivi védelmi együttműködési fórumon – írja az Euromaidan.

Azsnyuk megkérdőjelezte az ukrán innovációval és katonai felkészültséggel kapcsolatos alapvető nyugati feltételezéseket:

szerinte a NATO-t sebezhető ugyanazokkal a fenyegetésekkel szemben, amelyek most pusztítják az ukrán erőket.

A nyugati hadseregek átalusszák a drónforradalmat – véli a cégvezér.

Sokféle hazugságban élünk, amelyeket magától értetődőnek veszünk

– mondta Azsnyuk a védelmi technológiai közönségnek. Szerinte a nyugati hadseregek a jövőbeli felkészültségre készülnek, miközben ha nem is hagyják figyelmen kívül a jelenlegi harctéri valóságot, akkor legalább nem veszik azokat olyan komolyan, mint kellene.

Azsnyuk szerint az ukrán áldozatok 60-70%-a ma FPV drónokból származik, mégis gyakorlatilag egyetlen EU-s vagy NATO-egységet sem képeznek ezzel a harctéren domináns technológiával.

„Hány egységnek van a nyugati hadseregekben olyan egysége, amelyet kiképeztek a használatukra?” – tette fel a költői kérdést Azsnyuk. „Egyáltalán semmi, vagy olyan apró százalék, hogy mikroszkópra van szükségünk a vizsgálatához?”

Kijelentette:

ahelyett, hogy most felkészülnének, a nyugati hadseregek 2027-re, 2029-re vagy akár 2031-re tűztek ki készültségi célokat a ma a csatatereken használt technológiára vonatkozóan.

Azsnyuk egy másik nyugati feltételezést is megkérdőjelezett, miszerint Ukrajna a védelmi technológia „tesztterepe”.

„Oroszországnak kellene lennie ennek a tesztterepnek!” – szögezte le azzal érvelve, hogy az Oroszország és Kína felől érkező autoriter fenyegetések tovább fognak terjedni a nyugati stratégiai gondolkodás alapvető változásai nélkül, amely szerinte túl óvatos és lassan alkalmazkodik az új valósághoz.

