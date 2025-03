Már épül a Magyar Honvédség második nagy durranása

Mi több, az új KC–390 Millenniumokkal olyan képességei lesznek a honvédségnek, amelyek korábban nem, vagy csak részben voltak. Az új repülőgépek a honvédség légierejének első igazi hadszíntéri szállító repülőgépei. Olyan képességekkel ruházzák fel a honvédséget, amelyekkel a hadrendből néhány éve, több mint negyven év szolgálat után kivont An–26-osok nem rendelkeztek.

A KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit.

A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni. Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetet képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani. Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.

A Millennium szállítási kapacitásai kategóriájában kiemelkedő, maximálisan húsz tonna feletti terhet vagy nyolcvan felfegyverzett katonát, illetve deszantfeladat esetén hatvan ejtőernyőst vehet a fedélzetére, ami jóval meghaladja a közismert amerikai C–130-as Hercules kvalitásait.

Nyitókép forrása: Facebook