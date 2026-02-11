Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A honvédelmi alkalmazottak szolgálatát is elismerjük

Egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hozzátéve, hogy a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.

A jogosultságról elmondta, hogy az a honvédelmi alkalmazott, akinek 2025. december 31-én fennállt a jogviszonya, és aki a teljesítményjuttatás kifizetésének napját megelőző napon is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll, megkapja a plusz egyhavi illetményt.