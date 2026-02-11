Ft
kormány szalay - bobrovniczky kristóf honvédelmi alkalmazottak illetmény magyarország honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A honvédelmi alkalmazottak szolgálatát is elismerjük

2026. február 11. 09:54

A Kormány megbecsülését és elismerését a teljesítményjuttatással is ki kívánja fejezni – mondta a honvédelmi miniszter.

2026. február 11. 09:54
Egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hozzátéve, hogy a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.

A jogosultságról elmondta, hogy az a honvédelmi alkalmazott, akinek 2025. december 31-én fennállt a jogviszonya, és aki a teljesítményjuttatás kifizetésének napját megelőző napon is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll, megkapja a plusz egyhavi illetményt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságához a honvédelmi alkalmazottak áldozatvállalása éppen úgy szükséges, mint a fegyveres szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományba tartozó katonáké. A Kormány megbecsülését és elismerését a teljesítményjuttatással is ki kívánja fejezni – mondta a honvédelmi miniszter.

Emlékeztetett arra  is, hogy a hivatásos és szerződéses katonák, köztük első alkalommal a honvéd tisztjelöltek is, január 30-án kapták meg a hathavi illetményüknek megfelelő összegű fegyverpénzt, szolgálatuk társadalmi megbecsülésének megerősítéseként.

Nyitókép forrása: Facebook

 

olajfa-0
2026. február 11. 12:23
Szép dolog! A HM eléggé adakozó. Például a nyugdíjasainak - nem tudom pontosan mely körnek - de ingyen adja az ebédet. Ezt megbízható forrásból tudom. Én 40 év vasúti szolgálattal a hátam mögött vajon mit kaphatok a Közlekedési M-tól? Vagy esetleg a HM-től.? Ezt csak azért kérdezem, mert egykor a MÁV-ra úgy tekintettek, mint félkatonai szervezetre. Kérdésem komoly. Már csak az igazságosság jegyében.
Héja
2026. február 11. 11:22
Helyes. Pont.
