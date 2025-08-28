Ft
08. 28.
csütörtök
Tarr Zoltán Telex Tisza-adó Magyar Péter

A Telex azonnal elkezdte védeni a védhetetlent: így álltak be a Tisza-adó mögé

2025. augusztus 28. 15:57

Miközben a Telex kritkátlanul közli a Tisza „cáfolatát”, azért elkezdett a többkulcsos adó mellett érvelni.

2025. augusztus 28. 15:57
null

„Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért 

a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel” 

– olvasható abban a belső anyagban, amelyben az Index állítása szerint a Tisza gazdasági szakemberei a többkulcsos adórendszer bevezetése mellett érvelnek.

A jelek szerint a Telexnél már bele is kezdtek a „kommunikációs támogatásba”.

Alig van olyan uniós ország, ahol nem úgy adóznak, mint amivel a Fidesz ijesztget” 

– ezzel a címmel írt a többkulcsos adó mellett érvelve a Telex gazdasági alportálja, a G7, miközben az írásban kritikátlanul cáfolatnak nevezi azt, hogy a Tisza tagadni próbálja, hogy bevezetné a 2010 előtti, bukott adórendszert.

Pedig hiába tagad a Tisza, amit aztán az őt támogató média gondolkodás nélkül átvesz, a Mandineren csütörtökön megírtuk, felvétel bizonyítja, hogy tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne. A videón az látható, ahogy a Tisza etyeki gyűlésének 80 százaléka megszavazta az adót, Tarr Zoltán, a párt alelnöke pedig bólogat, de szerinte most nem lehet erről beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondja.

A Telex ezidáig nem vett tudomást a Mandiner által lehozott információkról, pedig a videó, amely alapján megírtuk cikkünket, nyilvánosan elérhető, a balliberális portál munkatársai is megtekinthetik.

Ahogy arról sem vesz tudomást a Telex cikke, amely Európa többi országával példálózik, hogy egyetlen országban már biztosan megbukott a többkulcsos adózás: Magyarországon.

Kiszivárgott a Tisza brutális megszorítási terve

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

