A Telex azonnal elkezdte védeni a védhetetlent: így álltak be a Tisza-adó mögé

„Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért

a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel”

– olvasható abban a belső anyagban, amelyben az Index állítása szerint a Tisza gazdasági szakemberei a többkulcsos adórendszer bevezetése mellett érvelnek.

A jelek szerint a Telexnél már bele is kezdtek a „kommunikációs támogatásba”.

Alig van olyan uniós ország, ahol nem úgy adóznak, mint amivel a Fidesz ijesztget”

– ezzel a címmel írt a többkulcsos adó mellett érvelve a Telex gazdasági alportálja, a G7, miközben az írásban kritikátlanul cáfolatnak nevezi azt, hogy a Tisza tagadni próbálja, hogy bevezetné a 2010 előtti, bukott adórendszert.

Pedig hiába tagad a Tisza, amit aztán az őt támogató média gondolkodás nélkül átvesz, a Mandineren csütörtökön megírtuk, felvétel bizonyítja, hogy tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne. A videón az látható, ahogy a Tisza etyeki gyűlésének 80 százaléka megszavazta az adót, Tarr Zoltán, a párt alelnöke pedig bólogat, de szerinte most nem lehet erről beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondja.