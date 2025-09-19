Hát, idáig jutottunk: a Telex már arcpirító módon hazudik Magyar Péter érdekében

Döbbenetes kutatási eredmény: a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést
Saját támogatói cáfolták meg Magyar Pétert.
A Telex állításaival ellentétben Magyar Péter nemhogy nem tagadta a többkulcsos adó bevezetését, hanem épp ellenkezőleg. Pedig a Tisza korábban azt ígérte, hogy mindenki számára egységesen csökkenti a személyi jövedelemadót.
„Magyar Péter már többször is cáfolta, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót akarnak” – kommentálta a Telex címlapján azt a hírt, miszerint a Nézőpont legfrissebb kutatása azt mutatja, a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést.
Csakhogy a Telex állításával ellentétben a többkulcsos adó bevezetésének tervét még Magyar Péter sem tagadta, épp ellenkezőleg.
A Tisza Párt elnöke ugyanis a párt kiszivárgot, adóemeléseket tartalmazó terve, valamint Tarr Zoltán elszólása után azt kezdte el figyelelemelterelésként terjeszteni, hogy a mediánbér alatt és a minimálbérnél csökkentenék a személyi jövedelamadót, viszont egyben azt is leszögezte, hogy az átlagbér fölött maradna a 15 százalékos adókulcs.
Pedig a Tisza Párt korábban még azt ígérte, hogy egységesen csökkenti az szja-t mindenki számára.
Ráadásul Magyar Péter hajlandó bármit megígérni, hogy hatalomhoz jusson, hiszen azt is állítja, hogy a Tisza az áfát is csökkentené. Csakhogy minden bizonnyal ezekből legalább egyvalamit (vagy semmit) nem gondol komolyan Magyar Péter, hiszen éppen a Tisza körüli közgazdász, Petschnig Mária Zita szólta el magát nemrég a párt adóterveivel kapcsolatban:
Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania”.
– fogalmazott a közgazdász.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nézőpont legfrissebb kutatása szerint
a Tisza Párt támogatóinak több mint fele, egészen pontosan 55 százaléka egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők a jelenleginél magasabb arányú személyi jövedelemadót fizessenek
– derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Ez az eredmény is éles ellentétben áll Magyar Péter pártelnök azon törekvésével, hogy cáfolja a többkulcsos adóztatás bevezetésére vonatkozó terveiket.
