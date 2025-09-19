Ft
Tarr Zoltán Petschnig Mária Zita Nézőpont Magyar Péter személyi jövedelemadó

Hát, idáig jutottunk: a Telex már arcpirító módon hazudik Magyar Péter érdekében

2025. szeptember 19. 10:34

A Telex állításaival ellentétben Magyar Péter nemhogy nem tagadta a többkulcsos adó bevezetését, hanem épp ellenkezőleg. Pedig a Tisza korábban azt ígérte, hogy mindenki számára egységesen csökkenti a személyi jövedelemadót.

2025. szeptember 19. 10:34
null

„Magyar Péter már többször is cáfolta, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót akarnak” – kommentálta a Telex címlapján azt a hírt, miszerint a Nézőpont legfrissebb kutatása azt mutatja, a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést.

A Telex azt állítja, Magyar Péter cáfolta, hogy töbkulcsos adót vezetnének be (Képernyőfotó)

Csakhogy a Telex állításával ellentétben a többkulcsos adó bevezetésének tervét még Magyar Péter sem tagadta, épp ellenkezőleg. 

A Tisza Párt elnöke ugyanis a párt kiszivárgot, adóemeléseket tartalmazó terve, valamint Tarr Zoltán elszólása után azt kezdte el figyelelemelterelésként terjeszteni, hogy a mediánbér alatt és a minimálbérnél csökkentenék a személyi jövedelamadót, viszont egyben azt is leszögezte, hogy az átlagbér fölött maradna a 15 százalékos adókulcs.

Pedig a Tisza Párt korábban még azt ígérte, hogy egységesen csökkenti az szja-t mindenki számára. 

Ráadásul Magyar Péter hajlandó bármit megígérni, hogy hatalomhoz jusson, hiszen azt is állítja, hogy a Tisza az áfát is csökkentené. Csakhogy minden bizonnyal ezekből legalább egyvalamit (vagy semmit) nem gondol komolyan Magyar Péter, hiszen éppen a Tisza körüli közgazdász, Petschnig Mária Zita szólta el magát nemrég a párt adóterveivel kapcsolatban: 

Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania”.

– fogalmazott a közgazdász.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nézőpont legfrissebb kutatása szerint 

a Tisza Párt támogatóinak több mint fele, egészen pontosan 55 százaléka egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők a jelenleginél magasabb arányú személyi jövedelemadót fizessenek 

– derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Ez az eredmény is éles ellentétben áll Magyar Péter pártelnök azon törekvésével, hogy cáfolja a többkulcsos adóztatás bevezetésére vonatkozó terveiket.

