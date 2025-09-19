Hát, idáig jutottunk: a Telex már arcpirító módon hazudik Magyar Péter érdekében

„Magyar Péter már többször is cáfolta, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót akarnak” – kommentálta a Telex címlapján azt a hírt, miszerint a Nézőpont legfrissebb kutatása azt mutatja, a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést.

A Telex azt állítja, Magyar Péter cáfolta, hogy töbkulcsos adót vezetnének be (Képernyőfotó)

Csakhogy a Telex állításával ellentétben a többkulcsos adó bevezetésének tervét még Magyar Péter sem tagadta, épp ellenkezőleg.

A Tisza Párt elnöke ugyanis a párt kiszivárgot, adóemeléseket tartalmazó terve, valamint Tarr Zoltán elszólása után azt kezdte el figyelelemelterelésként terjeszteni, hogy a mediánbér alatt és a minimálbérnél csökkentenék a személyi jövedelamadót, viszont egyben azt is leszögezte, hogy az átlagbér fölött maradna a 15 százalékos adókulcs.