Orbán Balázs Tisza Párt Tisza-adó Kármán András államtitkár vállalkozás

Újabb kiszivárgott tervek a Tisza háza tájáról – elvennék a magyar vállalkozások támogatását!

2025. szeptember 22. 14:25

A vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

2025. szeptember 22. 14:25
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Úgy tűnik, nem csak fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja: a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. Szerinte ugyanis az állam »túl sokat költ« a magyar cégek támogatására. Erről egy Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt.

A Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya. Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra.

Miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat. Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné.

Nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetnének be a tőkejövedelmekre is.  

A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne. 

Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra: ismét olyan tervek szivárogtak ki, melyről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék. Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

