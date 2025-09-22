Kiderült a szörnyű igazság: bárki belefulladhat a Tisza progresszív ötletébe
Ezt sem a rendőrök, sem az autóbuszvezetők nem úsznák meg.
A vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.
„Úgy tűnik, nem csak fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja: a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. Szerinte ugyanis az állam »túl sokat költ« a magyar cégek támogatására. Erről egy Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt.
A Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya. Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra.
Miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat. Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné.
Nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetnének be a tőkejövedelmekre is.
A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.
Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra: ismét olyan tervek szivárogtak ki, melyről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék. Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna.”
