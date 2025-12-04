Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Daniel Freund Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Megmutatta az igazi arcát Brüsszel: számukra az a siker, ha Magyarországot megfosztják az uniós forrásoktól

2025. december 04. 22:36

Brillírozott Daniel Freund.

2025. december 04. 22:36
null

Johannes Hahn, az Európai Bizottság volt költségvetési biztosa kulcsszerepet játszott abban a mechanizmusban, amelynek révén Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya jogállamisági aggályok miatt nem férhet hozzá jelentős EU-s forrásokhoz – írja a Die Presse.

Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő szerint ez közös siker volt, bár a Bizottságot erősen ösztönözni kellett.

A cikk kiemeli Hahn higgadt, de kitartó tárgyalási stílusát és hangsúlyozza: Magyarország számára továbbra is korlátozottak az uniós támogatások elérhetőségei jogállamisági problémák miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. december 04. 23:19
"A cikk kiemeli Hahn higgadt, de kitartó tárgyalási stílusát" Tartsa is csak kiemelve, csap jancsit meg tiltsuk ki.
Válasz erre
0
0
bsm99
2025. december 04. 23:07
Azt a pillanatot várom, amikor 2029-ben Ilaria Salist letartóztatják, kiadják MO-nak, és itthon lecsukják 20 évre.
Válasz erre
2
0
bsm99
•••
2025. december 04. 23:05 Szerkesztve
Ez mind-mind precedens lesz. Ha jön majd (márpedig jönni fog) egy patrióta, jobboldali fordulat, majd csak pislognak, amikor ellenük fordítják a saját fegyverüket.
Válasz erre
0
0
Hedvig58
2025. december 04. 23:02
Számunkra meg az lesz a közös siker, ha megbuktok, s közületek jó néhánynak kattan a csuklóján a bilincs, amire mar igencsak rászolgaltatok. Az Isten nem ver bottal, előbb utóbb megkapjátok amit megérdemeltek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!