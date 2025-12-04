Megmutatta az igazi arcát Brüsszel: számukra az a siker, ha Magyarországot megfosztják az uniós forrásoktól

Johannes Hahn, az Európai Bizottság volt költségvetési biztosa kulcsszerepet játszott abban a mechanizmusban, amelynek révén Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya jogállamisági aggályok miatt nem férhet hozzá jelentős EU-s forrásokhoz – írja a Die Presse.

Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő szerint ez közös siker volt, bár a Bizottságot erősen ösztönözni kellett.

A cikk kiemeli Hahn higgadt, de kitartó tárgyalási stílusát és hangsúlyozza: Magyarország számára továbbra is korlátozottak az uniós támogatások elérhetőségei jogállamisági problémák miatt.