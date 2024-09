Az európai gazdaság megmentése érdekében írt jelentés a védelmi területen is több sebből vérzik

Az Európai Unió jól látható zavarban van, amikor a geopolitikai erejét megpróbálja elhelyezni a teljesen átformálódó és egyensúlyát vesztő világrendben. Az ukrajnai háború és az izraeli konfliktus megítélése és kezelése, Kína és a globális dél törekvése egy multipoláris rend kialakítására, valamint az Egyesült Államok egyre vadabb protekcionista törekvései a hegemóniájának megőrzése érdekében inkább törésvonalakat generálnak a tagállamok között, semmint egységet.

A külpolitikával kapcsolatos konszenzus hiánya természetesen a védelmi politikát is magával húzza. A brüsszeli központosítás gondolata egyre erősebb, de egyre távolabbi is:

egyetlen centralizált testület sem lenne képes kezelni a tagállamok egymástól teljesen eltérő védelmi politikáját, éppen ezért prioritásokat sem tudna meghatározni.

A fenyegetettség egészen mást jelent Olaszországban vagy Portugáliában, mint Lengyelországban vagy Észtországban – ez pedig törvényszerűen feltételezi a védelmi ipar és beszerzések sokszínűségét, illetve egy központosított finanszírozási rendszer eredménytelenségét is. Sőt: mivel lehetetlenné teszi a közös védelmi politika kidolgozását, akkor azt is, hogy az Európai Unió globálisan is meghatározó erővé váljon védelmi szempontból. Az Oroszország elleni egyöntetű kiállás és Ukrajna (már nem annyira egyöntetű) lélegeztetőgépen tartása kétségtelen előrelépés, azt azonban az amerikai szerepvállalás lassításáról szóló hírek nyomán kitört pánik is jelzi, hogy az EU messze nem áll készen annak folyamatos fenntartására. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a különböző biztonságpolitikai elveket valló országok karámba terelése, és egy centralizált védelmi rendszer kiépítése kellene – egyikre sincs egy morzsányi esély sem, bármennyire szeretné az Európai Bizottság saját kezébe venni a kezdeményezést.