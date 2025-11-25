Az Európai Bizottság nem adja fel: olyan változtatást hajtana végre Magyarországon, ami milliókat érintene (VIDEÓ)

A magyar kormány számos intézkedést hozott meg, amelyek évek óta szálka Brüsszel szemében. Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság több fronton is igyekszik emiatt nyomást gyakorolni hazánkra. Ilyen például az uniós források visszatartása, vagy a határzár miatti napi büntetés. A Tisza kapcsán viszont nem lehet semmi biztosat tudni, ha mondanak is valamit, azt másnap letagadja Magyar Péter. A nemrég bemutatott jelöltjei azonban korábban már tettek megjegyzéseket olyan intézkedésekre, amelyek milliókat segítenek. A Mestertervben ezeket a megszólalásukat elemeztük ki.

Ilyen jelölt például a Józsefvárosban induló Bódis Kriszta. A közvélemény számára főleg a LMBTQ-s mesekönyve, a Csipke Józsika miatt ismert, de voltak más vitatható kijelentései is a politikussá avanzsált írónak. Többek közt azt mondta, hogy a migráció hazánk számára egy lehetőség, és szerinte nincs összefüggés a terrorizmus és a bevándorlás között. Ezen felül volt még egy állítása, amely sokak életét befolyásolná negatívan, ugyanis szerinte a rezsicsökkentés ártalmas. Mesterterv elemzői szerint kijelentései egyben a Tisza Párt programja is.