Bódis Kriszta G. Fodor Gábor Mesterterv Ursula von der Leyen Magyar Péter Európai Bizottság Mráz Ágoston Sámuel

Az Európai Bizottság nem adja fel: olyan változtatást hajtana végre Magyarországon, ami milliókat érintene (VIDEÓ)

2025. november 25. 05:34

Brüsszel több, évek óta érvényben lévő hazai intézkedést szeretne már a múltban tudni. Ráadásul egy sokakat érintő kedvezménytől is azonnal megfosztaná a magyarokat.

null
Mandiner
Mandiner

A magyar kormány számos intézkedést hozott meg, amelyek évek óta szálka Brüsszel szemében. Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság több fronton is igyekszik emiatt nyomást gyakorolni hazánkra. Ilyen például az uniós források visszatartása, vagy a határzár miatti napi büntetés. A Tisza kapcsán viszont nem lehet semmi biztosat tudni, ha mondanak is valamit, azt másnap letagadja Magyar Péter. A nemrég bemutatott jelöltjei azonban korábban már tettek megjegyzéseket olyan intézkedésekre, amelyek milliókat segítenek. A Mestertervben ezeket a megszólalásukat elemeztük ki.

Ilyen jelölt például a Józsefvárosban induló Bódis Kriszta. A közvélemény számára főleg a LMBTQ-s mesekönyve, a Csipke Józsika miatt ismert, de voltak más vitatható kijelentései is a politikussá avanzsált írónak. Többek közt azt mondta, hogy a migráció hazánk számára egy lehetőség, és szerinte nincs összefüggés a terrorizmus és a bevándorlás között. Ezen felül volt még egy állítása, amely sokak életét befolyásolná negatívan, ugyanis szerinte a rezsicsökkentés ártalmas. Mesterterv elemzői szerint kijelentései egyben a Tisza Párt programja is.

Mráz szerint egyértelműen látszik Bódis megszólalásai a bizottsági agendának felelnek meg (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, hogy a Tisza programról keveset beszélünk, de a rezsicsökkentés kérdésében osztják a brüsszeli álláspontot Magyar Péterék.

A rezsicsökkentés kapcsán nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság szakértői, bürokratái azok már nagyon régóta azt állítják, hogy a rezsicsökkentés a jelenlegi formájában meg kell szüntetni. Tehát, amikor Bódis Kriszta ezt találja mondani, akkor nem a személyes véleményét mondja el, hanem az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően, a Tisza Párt programját képviseli.

- fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

oberennsinnen49
2025. november 25. 09:14
Az Európa Unió vezetésének immár hivatalos papírja van arról: működése kimeríti a szégyenletes fogalmát. A Magyarországot érintő legtöbb célzott döntésük is: szégyenletes. Aki azzal érvel, hogy: Ukrajna korrupciós kormányát azért kell támogatni még több pénzzel, mert ettől majd csökkenni fog a korrupció, az valóban: szégyenletes (és természetellenes), azaz: duplán szégyenletes. Nem is érthető, a Fidesz-képviselők minden brüsszeli, strasbourgi megszólalásukat miért nem kezdik ezzel a formulával: A szégyenletes EU-rezsim, a szégyenletes EU-parlament...
masikhozzaszolo
2025. november 25. 09:08
ugyanis szerinte a rezsicsökkentés ártalmas Kettős tagadás, nem erről van szó. Ha az állam úgyis kifizeti a rezsi teljes árát, megosztva a lakossági fogyasztóval, az eladő megkapja a piaci árat. Tehát nem írhatom, azért nem jó nekem, mint rezsieladónak ez, mert nem kapom meg a pénzem, extraprofitom. Megkapom, megkapja. A gond ott van, hogy ezzel patrióta, nemzeti, jobboldali, orbánemo1g szavazatot vásárolok. A nemo1géktől. És a rendszer fennmarad, mert Orbánt választjuk. Ez a baj.
CirmoS
2025. november 25. 09:06
Mondjuk ki nem szarja le, hogy a tömeggyilkos náciringyó BUDIORSI mit szeretne, ennek az ócska wc pucolónak szét kell baszni a fejét! Az EU csürhét mindenben gátolni, mindenbe bele kell kötni, mindent megakasztani és mindenre vétó! Égetni, alázni ezt a velejéig korrupt cselédcsürhét! Ebben a gyalázatos és elmebeteg szarfészekben ennek és mára már csak ennek van értelme!
Dixtroy
2025. november 25. 08:42
Kódis Briszta váltja Jambóbambót. Remek lesz.
