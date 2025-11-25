Az Európai Bizottság nem adja fel: olyan változtatást hajtana végre Magyarországon, ami milliókat érintene (VIDEÓ)
Brüsszel több, évek óta érvényben lévő hazai intézkedést szeretne már a múltban tudni. Ráadásul egy sokakat érintő kedvezménytől is azonnal megfosztaná a magyarokat.
A magyar kormány számos intézkedést hozott meg, amelyek évek óta szálka Brüsszel szemében. Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság több fronton is igyekszik emiatt nyomást gyakorolni hazánkra. Ilyen például az uniós források visszatartása, vagy a határzár miatti napi büntetés. A Tisza kapcsán viszont nem lehet semmi biztosat tudni, ha mondanak is valamit, azt másnap letagadja Magyar Péter. A nemrég bemutatott jelöltjei azonban korábban már tettek megjegyzéseket olyan intézkedésekre, amelyek milliókat segítenek. A Mestertervben ezeket a megszólalásukat elemeztük ki.
Ilyen jelölt például a Józsefvárosban induló Bódis Kriszta. A közvélemény számára főleg a LMBTQ-s mesekönyve, a Csipke Józsika miatt ismert, de voltak más vitatható kijelentései is a politikussá avanzsált írónak. Többek közt azt mondta, hogy a migráció hazánk számára egy lehetőség, és szerinte nincs összefüggés a terrorizmus és a bevándorlás között. Ezen felül volt még egy állítása, amely sokak életét befolyásolná negatívan, ugyanis szerinte a rezsicsökkentés ártalmas. Mesterterv elemzői szerint kijelentései egyben a Tisza Párt programja is.
Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, hogy a Tisza programról keveset beszélünk, de a rezsicsökkentés kérdésében osztják a brüsszeli álláspontot Magyar Péterék.
A rezsicsökkentés kapcsán nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Bizottság szakértői, bürokratái azok már nagyon régóta azt állítják, hogy a rezsicsökkentés a jelenlegi formájában meg kell szüntetni. Tehát, amikor Bódis Kriszta ezt találja mondani, akkor nem a személyes véleményét mondja el, hanem az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően, a Tisza Párt programját képviseli.
Az Energoatom körüli százmilliós korrupciós botrány Kijevben már az elnöki hatalmi központot is elérheti. Miközben a Nyugat igyekszik Ukrajnán belül tartani az ügyet, Moszkva már von der Leyen nevét is belekeveri a Mindics-hálózatba. Bizonyíték nincs, politikai kockázat annál inkább – különösen, ha nyitva maradnak a brüsszeli pénzcsapok.
