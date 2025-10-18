A Putyin és Trump közötti budapesti békecsúcs, ami az amerikai elnök szerint Orbán Viktor hangsúlyos közbenjáró szerepének is köszönhetően jön létre, alaposan felkavarta Pojáca Peti fejében az állóvizet. „”–

Hirtelen megvilágosodott számára, hogy Orbán nem valamiféle üres lakájszerepet tölt majd be ezen a csúcson, hanem máris igen fontos szereplőjévé vált – hiszen az egész világ tudja róla, hogy ő a háború kezdetétől a béke álláspontját képviselte. Éppen azt, amiért most a világ két szuperhatalmának vezetői a magyar fővárost választották kulcsfontosságú találkozójuk helyszínéül.

Pojáca erre be is gerjedt – de annyira, hogy némely komoly politikus, aki eddig igyekezett visszafogottan fogalmazni róla, egyszerűen lebolondozta. Pojáca a csúcstalálkozó kapcsán ugyanis a Facebookon kiírta, hogy „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

Tudjuk jól, a bolond minősítésben nincs semmi túlzás.

A folyamatos hazudozásával már a tiszások jó részét is kétségbe ejtő Magyar Péter eddig ugyanis következetesen háborúpárti álláspontot képviselt, csontig kitakarítva Manfred Weber hátsóját, aki ezt el is várja tőle cserébe azért, hogy a mentelmi jogát, amit köztörvényes bűncselekmény gyanúja miatt Magyarország hivatalosan is kikért, ne függesszék fel. Akkor ugyanis bedőlne Brüsszel terve és esély sem lenne rá, hogy Magyar Péteré legyen a jövő – ahogy Weber óhajtja –, Orbáné pedig a múlt. Ezért fogalmazott nyersen Kocsis Máté, mondván: