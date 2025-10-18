Ft
Bódis Kriszta háború Budapesti békecsúcs Magyar Péter pszichológus

Itt a nagy coming out: Magyar Péter az egyik támogatója szerint pszichológushoz jár, „de nem elégszer” – nos, így már mindent értünk

2025. október 18. 20:20

A magyarok nagyon utálják a bolondokat. Ha pedig ezek a bolondok ráadásul országot is akarnak vezetni, akkor pláne.

2025. október 18. 20:20
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A Putyin és Trump közötti budapesti békecsúcs, ami az amerikai elnök szerint Orbán Viktor hangsúlyos közbenjáró szerepének is köszönhetően jön létre, alaposan felkavarta Pojáca Peti fejében az állóvizet. „”–

Hirtelen megvilágosodott számára, hogy Orbán nem valamiféle üres lakájszerepet tölt majd be ezen a csúcson, hanem máris igen fontos szereplőjévé vált – hiszen az egész világ tudja róla, hogy ő a háború kezdetétől a béke álláspontját képviselte. Éppen azt, amiért most a világ két szuperhatalmának vezetői a magyar fővárost választották kulcsfontosságú találkozójuk helyszínéül.

Pojáca erre be is gerjedt – de annyira, hogy némely komoly politikus, aki eddig igyekezett visszafogottan fogalmazni róla, egyszerűen lebolondozta. Pojáca a csúcstalálkozó kapcsán ugyanis a Facebookon kiírta, hogy „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

Tudjuk jól, a bolond minősítésben nincs semmi túlzás. 

A folyamatos hazudozásával már a tiszások jó részét is kétségbe ejtő Magyar Péter eddig ugyanis következetesen háborúpárti álláspontot képviselt, csontig kitakarítva Manfred Weber hátsóját, aki ezt el is várja tőle cserébe azért, hogy a mentelmi jogát, amit köztörvényes bűncselekmény gyanúja miatt Magyarország hivatalosan is kikért, ne függesszék fel. Akkor ugyanis bedőlne Brüsszel terve és esély sem lenne rá, hogy Magyar Péteré legyen a jövő – ahogy Weber óhajtja –, Orbáné pedig a múlt. Ezért fogalmazott nyersen Kocsis Máté, mondván: 

Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?” 

Azt kell mondanom, el tudom képzelni, hogy abban a pillanatban tényleg azt gondolta, hogy igen, miatta jönnek. S amikor Bódis Kriszta, az egyik legközelebbi munkatársa, a Csipke Józsika szerzője a Keljfeljancsi című podcastban arra a kérdésre, hogy jár-e Pojáca pszichológushoz, azt válaszolta:

„Igen, de nem eleget.” s jót kacagott hozzá.

Nyilvánvaló, hogy Bódisnak kivételesen igaza van.

Annak persze csak örülni lehet, hogy a társadalom nagy része egyre tisztábban lát. A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján fokozatosan nő a Fidesz előnye. Már kilenc százalékkal jár előtte a Tiszának, amit persze a Soros-pénzen működő manipulációs intézetek bőven Magyar Péterék mögé sorolnak. Ez nem baj, hadd örüljenek.

A józanabbak a tiszások közül is tudják, hogy egy szó sem igaz az egészből. 

Pojáca persze azt is tudja, hogy a magyarok számára a béke sokkal vonzóbb, mint az általa támogatott háború. A béke ugyanis a biztonság, a fejlődés, a jövő építési kerete, a háború pedig, G. Fodor Gábor szavaival: „vér, pusztulás, halál.” (…) Jelöletlen tömegsírok, fiaikért zokogó anyák, megerőszakolt nők és lányok, megkínzott és kivégzett gyerekek és megannyi értelmetlen halál.”

Pojácának itt is fontosabb a politikai pecsenyesütés, mint a vér, a pusztulás elkerülése. 

Ezért mondja, bohócsipkával a fején, hogy ő szervezte Budapestre a találkozót... Ha áprilisig csöndben marad, már akkor is szinte biztosra vehető a Tisza bukása, illetve a Fidesz győzelme.

A magyarok ugyanis nagyon utálják  a bolondokat. Ha azok ráadásul országot akarnak vezetni, akkor pláne. 

***

(Fotó: Illyés Tibor / MTI/MTVA)

***

uszoda
2025. október 18. 21:28
A magyarok nagyon utálják a bolondokat. Ha pedig ezek a bolondok ráadásul országot is akarnak vezetni, akkor pláne. A cigányoknál nem jobban.
Sulammit
2025. október 18. 21:17
Bódis Krisztina, ezt hónapokkal ezelőtt nyilatkozta Magyar Péterről a Keljfel Jancsiban. Egyébként humoros volt, ahogy mondta, hogy "Nem eleget" Ezzel valamennyien egyetértünk, bár szerintem már nem jár.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 18. 21:11
Nem állóvíz van annak a fejében, hanem sűrű mutra.
Kanmacska
2025. október 18. 20:50
Én is úgy gondolom, hogy a TiSza projekt kezd besülni. Az emberek józan többsége pontosan látja már, hogy Peti pszichopata és az országra katasztrófa várna, ha a pártnak feltüntetett MLM vállalkozás nyerné a jövő évi választásokat. Ennyi marhaságot, mint amennyit ez az ember összehordot az utóbbi egy évben, nehéz feldolgozni és a józan ész működésének tulajdnítani! Márpedig egy dilis, nárcisztikus, szocio- és pszichopatát nenm szabad az ország élére állítani, ez nyilvánvaló!
