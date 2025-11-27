Megszüntették az eljárást Trumppal szemben, Hillary Clinton hiába perelte az elnököt

Szintén szerdán egy szövetségi fellebbezési bíróság fenntartotta azt a pénzbírságot Donald Trump elnökkel és korábbi ügyvédjével szemben, amelyet alaptalanul indított per miatt szabtak ki még 2023-ban.

A megalapozatlannak talált pert Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampány körülményei miatt indította többek mellett Hillary Clinton akkori demokrata párti elnökjelölt, valamint James Comey egykori FBI igazgató és további demokrata párti, vagy a demokratákhoz közel álló közéleti személyiségek ellen. A bírósági beadvány szerint az alperesek hamis információkkal próbálták kisiklatni kampányát. A csaknem 1 millió dolláros kártérítést Donald Trumpnak és korábbi ügyvédjének, Alina Habbának a beperelt személyek részére kell kifizetnie.

(MTI)

Fotó: ANGELA WEISS / AFP