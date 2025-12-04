Megint elszakadt a cérna Vályi Istvánnál: újra Orbán Viktort pécézte ki magának

Elszabadult Vályi István: Orbán Viktor volt a következő célpontja (VIDEÓ)
Most már az autós újságíróba is „kéjes kétharmados dölyf költözött”.
Nem elégedett a légi közlekedéssel az újságíró.
Nem bírta elviselni a benne felgyülemlő feszültséget Vályi István, így a Facebook-oldalán osztotta meg követőivel a gondolatait.
„Semmi gond, kedves Wizzair, majd én átvariálom a következő három napomat, igazán köszönöm, hogy szétb.sztátok ezzel a hétvégémet is. Azt külön, hogy akkor indult Pestről a gép, amikorra már itt kellett volna lennie.
Washingtoni gép gondolom időben indult”
– valószínűleg ezzel utalt az újságíró Orbán Viktor korábbi washingtoni útjára. „Váradi úr nem így lesz közkedvelt Marrakesben a B5-ös kapunál. Köszi!” – tette hozzá Vályi István.
Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala
