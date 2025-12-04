Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vályi István Magyarország közlekedés Orbán Viktor politika baloldal

Megint elszakadt a cérna Vályi Istvánnál: újra Orbán Viktort pécézte ki magának

2025. december 04. 22:02

Nem elégedett a légi közlekedéssel az újságíró.

2025. december 04. 22:02
null

Nem bírta elviselni a benne felgyülemlő feszültséget Vályi István, így a Facebook-oldalán osztotta meg követőivel a gondolatait.

„Semmi gond, kedves Wizzair, majd én átvariálom a következő három napomat, igazán köszönöm, hogy szétb.sztátok ezzel a hétvégémet is. Azt külön, hogy akkor indult Pestről a gép, amikorra már itt kellett volna lennie.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Washingtoni gép gondolom időben indult”

– valószínűleg ezzel utalt az újságíró Orbán Viktor korábbi washingtoni útjára. „Váradi úr nem így lesz közkedvelt Marrakesben a B5-ös kapunál. Köszi!” – tette hozzá Vályi István.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nagylajos
2025. december 05. 00:27
Őőőő, azt most tudni kéne, h ki ez a majom? Vályi Pistu? Ki franc ez?
Válasz erre
0
0
rizotto
2025. december 05. 00:26
"Jose Egyre hülyébb a csávó. Ilyenkor mindig el kell számolni 100-ig, és csak utána írogatni." Szerinted a kocsmai nagyotmondó elszámol bármeddig is? Ő azonnal megmondja mindig a tutit. A lumpen közönsége előtt ezzel lesz nagy arc. Ez a fazon az autós firkászatot is úgy csinálta nulla szakmai ismerettel.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 04. 23:42
wizz egy hulladek, habar a legtobb fapados az BP Airport meg nagyobb hulladek szarbant hagyjuk is...
Válasz erre
0
1
mnmn
2025. december 04. 23:36
Ki nem szarja le a hétvégéjét ennek a fasznak. A washingtoni gép azért indult időben mert az ország miniszterelnökét vitte, te pedig csak egy nagyarcú pöcs vagy. Megjegyzendő, ha a washingtoni gép nem indult volna időben, nem biztos hogy Orbán ekkora cirkuszt csapott volna.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!