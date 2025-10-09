Elszabadult Vályi István: Orbán Viktor volt a következő célpontja (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben Vályi István autós újságíró neve leginkább azért került a hírekbe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.

Azt követően, hogy az Origo újabb cikkben foglalkozott Vályi álhírbotrányban játszott szerepével, az autós újságíró legutóbbi Facebook-bejegyzésében sajtóperrel és bezárással fenyegette a médiumot.

Vályi István most úgy érzi, megértette Orbán Viktort, legalábbis erről beszélt egy videóban.

„A borostyán a növényvilág poloskája. Nem tudod kiirtani” – kezdett bele az okfejtésbe Vályi. Az újságíró elmondása szerint akkor értette meg Orbán Viktort, amikor megszabadult a növénytől. Egész pontosan elmondása szerint a hatalmat értette meg, ugyanis „kéjes kétharmados dölyf költözött belé” a növény felaprítása során.

A felvételt itt tudja megtekinteni: