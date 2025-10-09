Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vályi István liberális újságíró ellenzék Orbán Viktor baloldal

Elszabadult Vályi István: Orbán Viktor volt a következő célpontja (VIDEÓ)

2025. október 09. 18:05

Most már az autós újságíróba is „kéjes kétharmados dölyf költözött”.

2025. október 09. 18:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hetekben Vályi István autós újságíró neve leginkább azért került a hírekbe, mert ő is egyike volt azoknak a netes személyiségeknek, akik mindenféle bizonyíték nélkül próbálták besározni a kormány tagjait a Szőlő utcai álhírbotrányban.

Azt követően, hogy az Origo újabb cikkben foglalkozott Vályi álhírbotrányban játszott szerepével, az autós újságíró legutóbbi Facebook-bejegyzésében sajtóperrel és bezárással fenyegette a médiumot.

Vályi István most úgy érzi, megértette Orbán Viktort, legalábbis erről beszélt egy videóban.

„A borostyán a növényvilág poloskája. Nem tudod kiirtani” – kezdett bele az okfejtésbe Vályi. Az újságíró elmondása szerint akkor értette meg Orbán Viktort, amikor megszabadult a növénytől. Egész pontosan elmondása szerint a hatalmat értette meg, ugyanis „kéjes kétharmados dölyf költözött belé” a növény felaprítása során.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

@problemahajossalmarkoval Ott értettem meg Orbán Viktort #problemahajossalesmarkoval #linczenyimarko #hajosandras #atalon #valyipista @Linczényi Márkó @atalon.hu ♬ original sound - Probléma Hajóssal és Márkóval

Nyitókép: Vályi István Facebook-oldala

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obi-wankenobi
2025. október 09. 20:15
Vályi pista a sötét oldalon áll. Ő jobban szereti a nemzetállamokat megsemmisítő globalista háttér hatalmat, mint a saját országát. Ő az egyharmad szavazatával simán a soroséknak adná Magyarországot. Simán küldene ukrajnába fegyvert, ezzel berántana minket is a szakadékba tartó eu-s halálcsillag mellé. Ő simán szétverné az Európa utolsó bástyájának minősülő egyházakat. Simán beengedné az illegális migránsokat. És mind ezt szemrebbenés és lelkiismeret furdalás nélkül.
Válasz erre
1
0
Fregoli
2025. október 09. 20:07
Nyugi már, ez poén...:)
Válasz erre
0
0
haxima
2025. október 09. 19:52
Szóval Pista, az a baj, hogy élsz egy kis álomvilágban. Autós újságírás arról szól, hogy vannak adatok, tények. Ezek le vannak írva egy papírra, a hülye is el tudja olvasni. Az összes többi szubjektív. Szép, nem szép, tágas, jó anyagminőség, kényelmes, jól gyorsul, akármi. Aztán az van, hogy az élet meg más, attól mert neked valami tetszik még nem biztos, hogy másnak igen, attól, mert szerinted valami igaz még nem lesz az. A politikai elemzésed kb. annyit ér mint a véleményed, hogy kényelmes-e a Dacia. Nem tény. Ha viszont tényként adsz elő valamit, ami nem igaz, akkor abból még lehetnek bajok.
Válasz erre
2
0
Sanyi72
2025. október 09. 19:49
Vályi,holnap fél egyre menj dolgozni,mert egyre hülyébb leszel! Tisztàra,mint mp!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!