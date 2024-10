Hogyan érinti Magyarországot az orosz-ukrán szerződés lejárta? A szakértő pontról pontra elmagyarázta

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Már hónapokkal ezelőtt mind az ukrán politikai vezetés, mind az ukrán gázvállalat irányítói elmondták, hogy nem fogják meghosszabbítani az orosz-ukrán tranzitszerződést, ez egyértelműen politikai döntés – mondta a Hír TV Napi aktuális című műsorában Hortay Olivér annak kapcsán, hogy az ukránok közölték a szlovákokkal, a december végén lejáró gázszerződéseket nem fogják meghosszabbítani.

A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának a vezetője szerint olyan helyzet állt elő, hogy

Ukrajna nem kíván tárgyalni, közvetlenül szerződni az orosz féllel, ugyanakkor a tranzitbevételről sem szívesen mondana le,

és a szerződés teljes megszűnésével nem vállalná a saját gazdaságára vetített ellátási kockázatot, ezért kerülő utat keres.

A szlovákok és az ukránok közötti tárgyalások eredményeként a szlovák állami gázvállalat kibérelheti az ukrán infrastruktúrát, és Szlovákia jöhet be közvetítőként az orosz és az ukrán fél közé. Így Ukrajna továbbra is megkapná a tortából a megfelelő szeletet, sőt, még jobban is járna, mert asztalon van egy kiegészítő része a megállapodásnak, miszerint Ukrajna elérheti, hogy az európai szereplők nagyobb arányban használják ki a gáztároló kapacitásukat. Hortay szerint ugyanis

mindegyik fél abban érdekelt, hogy folyjanak a gázszállítások.

A szakértő elmondta, a Szíjjártó Péter és a Gazprom vezetői által a napokban aláírt dokumentum kiegészítő megállapodás, amely kapcsolódik a hosszú távú magyar-orosz szerződéshez. Ebben semmi rendkívüli nincs, a 15 éves megállapodáshoz időről-időre kiegészítő szerződésben pontosítják a felek a mennyiségeket. A már említett orosz-ukrán tranzitszerződés lejárta pedig Magyarország ellátását kevésbé érinti, a 2021-ben megkötött új hosszú távú megállapodásban foglalt mennyiség nagyobb része ugyanis nem Ukrajnán keresztül érkezik hazánkba, hanem déli irányból, sőt az elmúlt két esztendőben volt olyan időszak is, hogy a teljes mennyiség onnan jött.