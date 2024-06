Magyar Péter tagadta, hogy tervezné, sőt, kamuállásnak tartotta: most mégis EP-képviselő lesz belőle

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A Mandiner hétfőn rávilágított arra, hogy a június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar az egyik ismerősének 2023 nyarán még azt írta, hogy

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a EP-képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.

Politikai színrelépését követően pedig Magyar Péter többször is azt mondta, ha be is jut listán az Európai Parlamentbe, nem veszi fel a mandátumát,

egy héttel a választásokat követően, a mai napon viszont már arról szavaztatta a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”.

A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne.