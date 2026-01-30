Ft
radosław sikorski olajszállítás külügyminiszter szankciók hadsereg oroszország

Nem nyugszik Tusk minisztere: európai hadseregről és újabb oroszok elleni szankciókról ábrándozik

2026. január 30. 11:25

Radosław Sikorski úgy értékelte, hogy a finomítók elleni szankciók jól kiegészítenék azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU az úgynevezett „árnyékflottával” szemben vezetett be.

2026. január 30. 11:25
null

Radosław Sikorski lengyel külügyminisztert, aki részt vett az uniós tagállamok külügyminisztereinek brüsszeli ülésén, egy európai hadsereg létrehozásának ötletéről kérdezték az újságírók – írta az RMF24 című lengyel lap.

Sikorski úgy fogalmazott, „a szövetségi hadseregről beszélni céltalan, mert irreális, mivel nem fog sor kerülni a nemzeti hadseregek egyesítésére. Ugyanakkor 

létrehozhatnánk valamit, amit én európai légiónak nevezek, vagyis kezdetben (…) egy dandár erejű egységet, amelybe az uniós tagállamok – sőt akár a tagjelölt országok – polgárai is jelentkezhetnének” 

– vázolta fel elképzelését. Ezután hozzátette, hogy egy ilyen légiót az európai költségvetésből kellene finanszírozni.

„Bár ez az erő, nem lenne képes elrettenteni  Putyint, de akadnak alacsonyabb szintű fenyegetések – például Észak-Afrikában vagy a Balkánon –, amelyek esetében rendelkeznünk kellene a közös fellépés képességével” – hangsúlyozta a lengyel diplomácia vezetője, aki szerint az Európa körül romló nemzetközi környezet ezt az elképzelést még sürgetőbbé teszi.

Újabb 

Radosław Sikorski azt is elmondta, hogy az uniós miniszterek ülésén fel fogja vetni annak a kérdését is, hogy szankciókkal sújtsák azokat a finomítókat, amelyek orosz kőolajat dolgoznak fel.

Ez a lépés a 20. szankciós csomag részét képezné, amelyet Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni inváziója miatt vezetnének be. A csomagon jelenleg még dolgoznak.

A lengyel külügyminiszter úgy értékelte, hogy a finomítók elleni szankciók jól kiegészítenék azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU az úgynevezett „árnyékflottával” szemben vezetett be, vagyis azokkal a tankhajókkal szemben, amelyek titokban szállítják az orosz kőolajat.

Sikorski rámutatott, hogy Európa eddig képtelennek bizonyult az „ócska flotta” hatékony megfékezésére. „Csak az amerikai beavatkozás mentette meg a helyzetet” – mondta a miniszter, utalva azokra a legutóbbi esetekre, amikor az amerikai erők elfogtak az árnyékflottához tartozó tankhajókat.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

