Nem nyugszik Tusk minisztere: európai hadseregről és újabb oroszok elleni szankciókról ábrándozik

Radosław Sikorski azt is elmondta, hogy az uniós miniszterek ülésén fel fogja vetni annak a kérdését is, hogy szankciókkal sújtsák azokat a finomítókat, amelyek orosz kőolajat dolgoznak fel.

Ez a lépés a 20. szankciós csomag részét képezné, amelyet Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni inváziója miatt vezetnének be. A csomagon jelenleg még dolgoznak.

A lengyel külügyminiszter úgy értékelte, hogy a finomítók elleni szankciók jól kiegészítenék azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU az úgynevezett „árnyékflottával” szemben vezetett be, vagyis azokkal a tankhajókkal szemben, amelyek titokban szállítják az orosz kőolajat.

Sikorski rámutatott, hogy Európa eddig képtelennek bizonyult az „ócska flotta” hatékony megfékezésére. „Csak az amerikai beavatkozás mentette meg a helyzetet” – mondta a miniszter, utalva azokra a legutóbbi esetekre, amikor az amerikai erők elfogtak az árnyékflottához tartozó tankhajókat.