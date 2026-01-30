Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
család Németország Magyarország migráció bevándorló migráns AfD jobboldal Orbán Viktor bevándorlás

Készülhet Németország: egyetlen lépés választja el őket attól, hogy Magyarország útjára lépjenek

2026. január 30. 12:02

Egyre többen követnék Orbán Viktor politikáját.

2026. január 30. 12:02
null

A Szász-Anhaltban kormányzásra készülő AfD programja jelentős társadalmi átalakításokat irányoz elő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök családpolitikai modelljét követve – írja a Tages-Anzeiger.

Ulrich Siegmund listavezető vezetésével a párt állami támogatásokkal növelné a német születésszámot,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

kizárólagosnak tekintené a hagyományos családmodellt az oktatásban, drasztikusan korlátozná a migrációt

és az ukrán menekültek visszaküldését sürgeti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. január 30. 14:46
Ha volna eszük, akkor éppen az ukránokat kellene elnémetesíteniük, egész jól jarhatnának vele. A 300 ezer magyarral is elég jól jártak.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. január 30. 14:42
A magyar családpolitikai modell olyan sikeres, hogy rekordalacsony a születési ráta a szülőképes nők között, és még ezt is egy körülírt kisebbség húzza felfelé. A negatív siker is siker! Ez még messze nem a gödör alja sajnos.
Válasz erre
0
0
kobi40
2026. január 30. 14:03
Csak nehogy késő legyen. Még nincs pártjuk a megszálló barbároknak,. Ha ninc,s majd hamarosan lesz.
Válasz erre
1
1
nuevoreynuevaley
2026. január 30. 12:49
Semelyik orszagnak nem kivanom, hogy a tartos gazdasagi pangas es a nepesedesi sorvadas utjara lepjen, mint Orban Magyarorszaga
Válasz erre
0
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!