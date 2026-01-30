Készülhet Németország: egyetlen lépés választja el őket attól, hogy Magyarország útjára lépjenek

Tépheti a haját Zelenszkij: az egyik legnagyobb támogatója csapta be az Európai Unió ajtaját Ukrajna előtt
Lefújta a bulit Merz.
Egyre többen követnék Orbán Viktor politikáját.
A Szász-Anhaltban kormányzásra készülő AfD programja jelentős társadalmi átalakításokat irányoz elő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök családpolitikai modelljét követve – írja a Tages-Anzeiger.
Ulrich Siegmund listavezető vezetésével a párt állami támogatásokkal növelné a német születésszámot,
kizárólagosnak tekintené a hagyományos családmodellt az oktatásban, drasztikusan korlátozná a migrációt
