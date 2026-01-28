Tépheti a haját Zelenszkij: az egyik legnagyobb támogatója csapta be az Európai Unió ajtaját Ukrajna előtt

Az ukrajnai háború lezárását szolgáló tárgyalásokra tekintettel jelenleg úgyis mások a prioritások

– mondta. „Szoros kapcsolatban állunk az amerikai és ukrán delegációkkal. Közösen írtuk a dokumentumokat is és jó dolog az is, hogy most közvetlen tárgyalások folynak az orosz és az ukrán felek között. Ezeket a tárgyalásokat nagy támogatással és nagy reménységgel kísérjük, hogy azok minél hamarabb lezáruljanak” – emelte ki Merz. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy Németország nem közvetítő, hanem Ukrajna oldalán látja a helyét azon erőfeszítésekben, hogy véget vethessenek ennek a háborúnak.