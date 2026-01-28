Ft
Tépheti a haját Zelenszkij: az egyik legnagyobb támogatója csapta be az Európai Unió ajtaját Ukrajna előtt

2026. január 28. 22:53

Lefújta a bulit Merz.

2026. január 28. 22:53
null

Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.

A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni”

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.

Merz ugyanakkor kiemelte: fontos, hogy Ukrajnának meglegyen egy olyan perspektívája, amely egyengeti útját az európai integráció felé. Ez azonban egy hosszadalmas folyamat. „Útban oda Ukrajnát lassan közelebb hozhatjuk az Európai Unióhoz. Ez mindig lehetséges, de egy ilyen gyors csatlakozás egyszerűen nem megy” – tette hozzá.

Az ukrajnai háború lezárását szolgáló tárgyalásokra tekintettel jelenleg úgyis mások a prioritások

– mondta. „Szoros kapcsolatban állunk az amerikai és ukrán delegációkkal. Közösen írtuk a dokumentumokat is és jó dolog az is, hogy most közvetlen tárgyalások folynak az orosz és az ukrán felek között. Ezeket a tárgyalásokat nagy támogatással és nagy reménységgel kísérjük, hogy azok minél hamarabb lezáruljanak” – emelte ki Merz. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy Németország nem közvetítő, hanem Ukrajna oldalán látja a helyét azon erőfeszítésekben, hogy véget vethessenek ennek a háborúnak.

(MTI)

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

