Tépheti a haját Zelenszkij: az egyik legnagyobb támogatója csapta be az Európai Unió ajtaját Ukrajna előtt

Végre eldőlt az ukrajnai háború egyik legkényesebb kérdése: erre már Zelenszkij sem mondhat nemet
Személyesen az amerikai külügyminiszter vágta át a gordiuszi csomót.
Lefújta a bulit Merz.
Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.
A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni”
– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.
Merz ugyanakkor kiemelte: fontos, hogy Ukrajnának meglegyen egy olyan perspektívája, amely egyengeti útját az európai integráció felé. Ez azonban egy hosszadalmas folyamat. „Útban oda Ukrajnát lassan közelebb hozhatjuk az Európai Unióhoz. Ez mindig lehetséges, de egy ilyen gyors csatlakozás egyszerűen nem megy” – tette hozzá.
Az ukrajnai háború lezárását szolgáló tárgyalásokra tekintettel jelenleg úgyis mások a prioritások
– mondta. „Szoros kapcsolatban állunk az amerikai és ukrán delegációkkal. Közösen írtuk a dokumentumokat is és jó dolog az is, hogy most közvetlen tárgyalások folynak az orosz és az ukrán felek között. Ezeket a tárgyalásokat nagy támogatással és nagy reménységgel kísérjük, hogy azok minél hamarabb lezáruljanak” – emelte ki Merz. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy Németország nem közvetítő, hanem Ukrajna oldalán látja a helyét azon erőfeszítésekben, hogy véget vethessenek ennek a háborúnak.
(MTI)
Büszkén ecsetelte a részleteket az ukrán titkosszolgálat.
Maga az orosz elnök garantálná a biztonságát.