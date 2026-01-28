Végre eldőlt az ukrajnai háború egyik legkényesebb kérdése: erre már Zelenszkij sem mondhat nemet

Köpni-nyelni nem tudott Zelenszkij: tűkön ülve várja a személyes találkozót Putyin
Maga az orosz elnök garantálná a biztonságát.
Személyesen az amerikai külügyminiszter vágta át a gordiuszi csomót.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán arról számolt be, hogy általános megállapodás született Kijev biztonsági garanciáiról.
Ennek keretében az Egyesült Királyság és Franciaország katonai kontingenseinek Ukrajnába küldésének lehetőségét tárgyalják – közölte az amerikai külügyminiszter a Szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán.
Amennyiben Ukrajnáról beszélünk, a biztonsági garanciák elsősorban kisebb létszámú európai katonai kontingensek telepítését jelentik, mindenekelőtt francia és brit erőkét”
– emelte ki Marco Rubio a Lenta beszámolója alapján. Viszont az amerikai külügyminiszter azt is hozzátette, hogy az Ukrajnának nyújtott bármilyen biztonsági garancia „haszontalan lenne az Egyesült Államok támogatása nélkül”.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
