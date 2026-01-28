Ft
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Marco Rubio Egyesült Államok

Végre eldőlt az ukrajnai háború egyik legkényesebb kérdése: erre már Zelenszkij sem mondhat nemet

2026. január 28. 21:06

Személyesen az amerikai külügyminiszter vágta át a gordiuszi csomót.

2026. január 28. 21:06
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán arról számolt be, hogy általános megállapodás született Kijev biztonsági garanciáiról.

Ennek keretében az Egyesült Királyság és Franciaország katonai kontingenseinek Ukrajnába küldésének lehetőségét tárgyalják – közölte az amerikai külügyminiszter a Szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán.

Amennyiben Ukrajnáról beszélünk, a biztonsági garanciák elsősorban kisebb létszámú európai katonai kontingensek telepítését jelentik, mindenekelőtt francia és brit erőkét”

– emelte ki Marco Rubio a Lenta beszámolója alapján. Viszont az amerikai külügyminiszter azt is hozzátette, hogy az Ukrajnának nyújtott bármilyen biztonsági garancia haszontalan lenne az Egyesült Államok támogatása nélkül.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

