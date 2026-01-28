Ft
Köpni-nyelni nem tudott Zelenszkij: tűkön ülve várja a személyes találkozót Putyin

2026. január 28. 19:29

Maga az orosz elnök garantálná a biztonságát.

2026. január 28. 19:29

Nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban az ukrán féllel az ukrajnai rendezésről – fogalmazott szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Mint elmondta, az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttségek február 1-jén, vasárnap tervezik folytatni az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

„Ezek a tárgyalások nagyon érzékeny témáról szólnak. Nagyon bonyolult tárgyalások. És ezek során bizonyos részleteket nyilvánosan megvitatni káros lenne magukra a tárgyalásokra nézve” – mondta.

Peszkov kitért az Európai Unió Tanácsa által hétfőn elfogadott rendeletre is, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes és cseppfolyósított földgáz importját az uniós tagországokba. Ezzel kapcsolatban a szóvivő kijelentette: az, hogy az uniós országok lemondtak az orosz gázról, „az az ő problémájuk”. Hozzátette: ezzel az Egyesült Államoktól való függőségre kárhoztatják saját magukat.

„Vagyis lemondanak a legversenyképesebb orosz vezetékes vagy cseppfolyósított gázról az energiahordozók szállításának globális versenykörnyezetében, és függőségre kárhoztatják magukat mindössze néhány gázforrástól. Mindenekelőtt az Egyesült Államok függőségébe kerülve” – tette hozzá.

Putyin mindenre nyitott

Szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalásokról. Kijelentette: Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon, és vele az ukrajnai rendezésről egyeztessen. A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy

Oroszország sohasem zárkózott el egy ilyen találkozótól.

A Telegram-oldalán közzétett videóban Usakov arra emlékeztetett, hogy Putyin ezt már több alkalommal kinyilvánította, hangsúlyozva egyúttal, hogy egy ilyen találkozót gondosan elő kell készíteni, és annak eredmények elérésére kell összpontosulnia.

Az orosz elnök tanácsadója megismételte, hogy Oroszország garantálná Zelenszkij biztonságát.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

kiss.istvan770
•••
2026. január 28. 21:07
A ripacs csak egy gyalog a sakktáblán, nincs értelme levenni, mert van helyette sok másik, csak az a gond, hogy egyik sem kompetens. Szabad választásokat kellene tartani a betíltott pártok engedélyezáse után, hogy kompetens elnöke legyen Ukrajnának. A galaxis legkorruptabb maffiája által vezetett államában elképzelni sem tudom, hogy lehetne egy szabad, demokratikus választást megrendezni. Talán minden szavazó körbe kellene két amerikai és két kínai katona ellenőrnek, de szinte biztos, hogy mindegyiket le akarnák fizetni nyugatról lenyúlt pénzzel, vagy "váletlenül" aknára lépnének.
sanya55-2
2026. január 28. 20:53
Majd Odessza után döbben rá, hogy elszámolta magát, menni kellett volna
kalmanok
2026. január 28. 19:48
A csuti vaddisznónak pöröghet most az agya. Azért csak nem kéne bèke áprilisig
szantofer
•••
2026. január 28. 19:37
Ki az a hülye aki a helyében Moszkvába menne? Ja, Putyin se menne Kijevbe.
