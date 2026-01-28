Köpni-nyelni nem tudott Zelenszkij: tűkön ülve várja a személyes találkozót Putyin

„Vagyis lemondanak a legversenyképesebb orosz vezetékes vagy cseppfolyósított gázról az energiahordozók szállításának globális versenykörnyezetében, és függőségre kárhoztatják magukat mindössze néhány gázforrástól. Mindenekelőtt az Egyesült Államok függőségébe kerülve” – tette hozzá.

Putyin mindenre nyitott

Szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalásokról. Kijelentette: Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon, és vele az ukrajnai rendezésről egyeztessen. A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy

Oroszország sohasem zárkózott el egy ilyen találkozótól.

A Telegram-oldalán közzétett videóban Usakov arra emlékeztetett, hogy Putyin ezt már több alkalommal kinyilvánította, hangsúlyozva egyúttal, hogy egy ilyen találkozót gondosan elő kell készíteni, és annak eredmények elérésére kell összpontosulnia.