szuverenitásvédelmi kutatóintézet brüsszel európai unió migrációs paktum európai bizottság

Visszafordíthatatlan károkat okozna: bevándorlóországgá tenné Magyarországot egy Brüsszel-párti bábkormány

2026. január 29. 22:54

Amennyiben egy Brüsszel-párti bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, az új uniós szabályok kritikátlan végrehajtásával hazánk rövid időn belül bevándorlóországgá válna, és ez súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől – olvasható a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet friss tanulmányában.

2026. január 29. 22:54
Svédország migráció

Az Európai Unió migrációs paktumának valódi célja nem az illegális bevándorlás megfékezése, hanem a legális mederbe terelése – írja csütörtökön megjelent értékelésében a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet. 

A különbséget a Brüsszel által korábban erőltetett, kötelező kvótákon alapuló elosztási mechanizmushoz képest 

pusztán az jelenti, hogy az új koncepció jogi kiskapuk és részletszabályok útján kísérli meg a migrációpárti agendát rákényszeríteni a tagállami kormányokra. 

Mindamellett, hogy a paktum számottevő költségvetési terheket ró a végrehajtása mellett elköteleződő tagországokra, még súlyos szankciókat is kilátásba helyez a migránsokat be nem fogadó tagállamokkal szemben. 

Amennyiben egy Brüsszel-párti bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, az új uniós szabályok kritikátlan végrehajtásával hazánk rövid időn belül bevándorlóországgá válna, és ez súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől

– szögezi le a kutatóintézet. 

Írásukban arra is kitérnek, hogy habár a migrációs paktum látszólagos célja a külső határok védelme, a gyakorlatban az illegálisan érkezők jelentős része menedékkérelmet nyújt be, ezáltal bekerül a közösségi jog által védett eljárási térbe. Miután a visszaküldés jogi szempontból bonyolult, időigényes és sok esetben egyáltalán nem hajtható végre, 

az ideiglenes jelenlét könnyen tartóssá válhat, amit az új jogszabálycsomag kifejezetten elő is segít.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet szerint a rendszer egyik leglátványosabb kiskapuja a családegyesítés intézménye, amelynek következtében egy befogadott személy után a további családtagok érkezése lényegében egy jogilag kikényszeríthető folyamat. 

Ez a mechanizmus lényegesen megtöbbszörözi a befogadás tényleges társadalmi hatását és költségeit.

Egy Brüsszel-párti kormányzat visszafordíthatatlan károkat okozna Magyarországon

Különösen aggályos a paktum szolidaritási mechanizmusa. A számítási rendszer a hozzájárulás mértékét a lakosságszám és a GDP alapján határozza meg, azonban nem veszi figyelembe sem az egyes országok befogadóképességét, sem a meglévő társadalmi és intézményi terhelést – figyelmeztet értékelésében a kutatóintézet. 

A jogszabály szövegébe csempészett „korábbi befogadás alapú elosztás” – írják – felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy 

Magyarországot – mivel korábban nem engedte be a migránsokat – arányaiban jóval nagyobb szolidaritási hozzájárulással sújtsa.

A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a migránsok hozzáférését meghatározott jogokhoz és ellátásokhoz, ami számottevő költségvetési és intézményi terhekkel jár. Mivel a tagállamoknak jogi kötelessége biztosítani a bevándorlók számára az említett jogosultságokat, 

elveszítik azt a képességüket, hogy maguk határozzák meg a menekültstátusz tartalmát és elbírálását,

így végső soron képtelenek lesznek saját társadalmi és gazdasági berendezkedésük megőrzésére.

A jogszabálycsomag 2026 júniusában – két hónappal a hazai országgyűlési választásokat követően – lép hatályba. 

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet értékelése alapján kijelenthető: hazánk nemzeti érdeke egyértelműen az, hogy ne hajtsa végre az új rendelkezéseket. Felhívják továbbá a figyelmet, hogy 

egy esetleges Brüsszel-párti kormányzat a migrációpárti politika végrehajtásával visszafordíthatatlan károkat okozna, valamint veszélybe sodorná Magyarország szuverenitását.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Balogh Zoltán

nemecsek-3
2026. január 30. 00:10 Szerkesztve
Akkor citálnám a Lázár- cigány problémakört és annak kapcsán egy megjegyzés. Talán a cigányok is elgondolkodnak azon milyen is lenne rájuk nézve, ha a szamárpofájúra szavaznak aki az országot feltöltené a legalja migránsokkal. Egy biztos de nem a leglényegesebb, hogy a fene önérzetük meg büszkeségük olyan ívben lenne leszarva mint amit soha nem láttak eddig. Az teljesen világos, hogy a migráns kicsit is értelmesebbje nem itt akar elsőre szerencsét próbálni és a rothadó fogú Lujza sem őket akarja kipaterolni a saját országából, hanem a legaljától akarnak megszabadulni, hogy otthon jó pontot szerezzenek maguknak és az otthoniak ne tudjanak Magyarországra mutogatni, hogy nekünk milyen jó. Sokkal kellemesebb lenne a banyának, ha azt tudnák prezentálni a sajátjaiknak nyugtatásul, hogy ne lázadozzanak nézzék meg mennyire szar a helyzet nálunk, mert ők mindent megtettek, ennek eredményeként ettől ők meg lettek szabadítva
londonbaby
2026. január 29. 23:51 Szerkesztve
tőlem biztos nem, meg akinek van esze attól sem, egy fillért se !! inkább azt arra költeném, hogy ha ( csak példa értékű ) ide jön száz, estére eltűnjön 80-van. akik most ezek ellen van és rendszerváltás lesz..akkor egyből megszeretik majd a ezeket a beszélő korcsokat ???? inkább ha kell azt a kormányt erőszakkal is kibaszni a migránsokkal együtt.. a Magyar nép 80" ezek ellen van.. akkor majd tűrik hogy a pénzüket is elvigyék ??? Estére már Magyarország egy gödör lenne, tele megdöglött migránsokkal, és a . HAZAÁRULÓ TETVES ROHADT KUTYÁKKAL !!!! . Ennyire azért már kéne ismerni a MAGYAR embereket.. majd pont ezt a kis nyálas slimfitgatyás gecit támogatnánk mi ??? inkább már most dögöljön meg, önszántából !!!!!! Mert ...mert hát csak !!!
akitiosz
2026. január 29. 23:21
Az afrikaiak sem hülyék. Minek vándorolnának Magyarországra? Magyarország nem versenyképes Németországgal és a többi bevándoroltatóval.
