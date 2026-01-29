Visszafordíthatatlan károkat okozna: bevándorlóországgá tenné Magyarországot egy Brüsszel-párti bábkormány

Bóka János: Brüsszel ránk erőltetné a migrációs paktumot
A miniszter szerint már júniustól jöhet a teljes paktum, ami táborépítést és migránsátvételeket hozna Magyarországnak.
Amennyiben egy Brüsszel-párti bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, az új uniós szabályok kritikátlan végrehajtásával hazánk rövid időn belül bevándorlóországgá válna, és ez súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől – olvasható a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet friss tanulmányában.
Az Európai Unió migrációs paktumának valódi célja nem az illegális bevándorlás megfékezése, hanem a legális mederbe terelése – írja csütörtökön megjelent értékelésében a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet.
A különbséget a Brüsszel által korábban erőltetett, kötelező kvótákon alapuló elosztási mechanizmushoz képest
pusztán az jelenti, hogy az új koncepció jogi kiskapuk és részletszabályok útján kísérli meg a migrációpárti agendát rákényszeríteni a tagállami kormányokra.
Mindamellett, hogy a paktum számottevő költségvetési terheket ró a végrehajtása mellett elköteleződő tagországokra, még súlyos szankciókat is kilátásba helyez a migránsokat be nem fogadó tagállamokkal szemben.
Amennyiben egy Brüsszel-párti bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, az új uniós szabályok kritikátlan végrehajtásával hazánk rövid időn belül bevándorlóországgá válna, és ez súlyos anyagi áldozatokat követelne a magyar adófizetőktől
– szögezi le a kutatóintézet.
Írásukban arra is kitérnek, hogy habár a migrációs paktum látszólagos célja a külső határok védelme, a gyakorlatban az illegálisan érkezők jelentős része menedékkérelmet nyújt be, ezáltal bekerül a közösségi jog által védett eljárási térbe. Miután a visszaküldés jogi szempontból bonyolult, időigényes és sok esetben egyáltalán nem hajtható végre,
az ideiglenes jelenlét könnyen tartóssá válhat, amit az új jogszabálycsomag kifejezetten elő is segít.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet szerint a rendszer egyik leglátványosabb kiskapuja a családegyesítés intézménye, amelynek következtében egy befogadott személy után a további családtagok érkezése lényegében egy jogilag kikényszeríthető folyamat.
Ez a mechanizmus lényegesen megtöbbszörözi a befogadás tényleges társadalmi hatását és költségeit.
Különösen aggályos a paktum szolidaritási mechanizmusa. A számítási rendszer a hozzájárulás mértékét a lakosságszám és a GDP alapján határozza meg, azonban nem veszi figyelembe sem az egyes országok befogadóképességét, sem a meglévő társadalmi és intézményi terhelést – figyelmeztet értékelésében a kutatóintézet.
A jogszabály szövegébe csempészett „korábbi befogadás alapú elosztás” – írják – felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy
Magyarországot – mivel korábban nem engedte be a migránsokat – arányaiban jóval nagyobb szolidaritási hozzájárulással sújtsa.
A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a migránsok hozzáférését meghatározott jogokhoz és ellátásokhoz, ami számottevő költségvetési és intézményi terhekkel jár. Mivel a tagállamoknak jogi kötelessége biztosítani a bevándorlók számára az említett jogosultságokat,
elveszítik azt a képességüket, hogy maguk határozzák meg a menekültstátusz tartalmát és elbírálását,
így végső soron képtelenek lesznek saját társadalmi és gazdasági berendezkedésük megőrzésére.
A jogszabálycsomag 2026 júniusában – két hónappal a hazai országgyűlési választásokat követően – lép hatályba.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet értékelése alapján kijelenthető: hazánk nemzeti érdeke egyértelműen az, hogy ne hajtsa végre az új rendelkezéseket. Felhívják továbbá a figyelmet, hogy
egy esetleges Brüsszel-párti kormányzat a migrációpárti politika végrehajtásával visszafordíthatatlan károkat okozna, valamint veszélybe sodorná Magyarország szuverenitását.
Nyitókép (illusztráció): MTI/Balogh Zoltán