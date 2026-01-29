Bóka János: Brüsszel ránk erőltetné a migrációs paktumot

Nekiment a belga miniszterelnök Washingtonnak: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják
Bart De Wever szerint az Egyesült Államok egyre kevésbé tiszteli európai szövetségeseit.
A miniszter szerint már júniustól jöhet a teljes paktum, ami táborépítést és migránsátvételeket hozna Magyarországnak.
Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését, az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta a migrációs és menekültügyi stratégiát az elkövetkező öt évre – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Bóka János azt mondta: ennek a stratégiának a központi célkitűzése az, hogy a migrációs paktum már idén júniustól teljes mértékben érvényesüljön. Ez Magyarország számára azt jelentené, hogy olyan migránstábort kell kialakítanunk, ahol 2027-re már egy évben 23 ezer kérelem elbírálását tudjuk biztosítani. Emellett pedig szolidaritási hozzájárulásként más tagállamoktól is át kellene vennünk illegális migránsokat – tette hozzá.
Kiemelte: a magyar kormány több mint tíz éve küzd azért, hogy megvédje Magyarország és az Európai Unió külső határait, hogy mi dönthessük el, kivel akarunk a hazánkban együtt élni, azért, hogy biztosíthassuk Magyarország békéjét és biztonságát. A miniszter közölte, ha a Tisza Párton múlik, Magyarországon az következne be, ami ellen több mint egy évtizede küzdünk: átjárható határok, az illegális migráció erősödése és annak valamennyi káros társadalmi következménye.
Bóka János úgy fogalmazott: ilyen kérdésekben elég egyszer rossz döntést hozni és az helyrehozhatatlan károkhoz vezet.
Ezért a Fidesz a biztos választás
– tette hozzá
(MTI)
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
***
Ezt is ajánljuk a témában
Bart De Wever szerint az Egyesült Államok egyre kevésbé tiszteli európai szövetségeseit.