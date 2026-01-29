Bóka János: Brüsszel ránk erőltetné a migrációs paktumot

Brüsszel megerősítette az illegális migránsok betelepítésére vonatkozó követelését, az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta a migrációs és menekültügyi stratégiát az elkövetkező öt évre – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Bóka János azt mondta: ennek a stratégiának a központi célkitűzése az, hogy a migrációs paktum már idén júniustól teljes mértékben érvényesüljön. Ez Magyarország számára azt jelentené, hogy olyan migránstábort kell kialakítanunk, ahol 2027-re már egy évben 23 ezer kérelem elbírálását tudjuk biztosítani. Emellett pedig szolidaritási hozzájárulásként más tagállamoktól is át kellene vennünk illegális migránsokat – tette hozzá.