Brüsszel továbbra is padlóig nyomja a gázt: hat orosz állampolgárt szankcionáltak propagandatevékenység miatt

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.