Brüsszel továbbra is padlóig nyomja a gázt: hat orosz állampolgárt szankcionáltak propagandatevékenység miatt

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárral szemben rendelt el korlátozó intézkedéseket, miután megállapították, hogy visszaélésszerű propagandatevékenységben vettek részt.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.
A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.
„Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról” – fogalmaztak.
A szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára
– írták.
A csütörtöki döntéssel az „Oroszország destabilizáló tevékenységei” miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.
A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére – áll az uniós tanács közleményében.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: FREDERICK FLORIN / AFP