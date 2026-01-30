Ft
vlagyimir putyin európai unió orosz-ukrán háború állampolgár ukrajna oroszország

Brüsszel továbbra is padlóig nyomja a gázt: hat orosz állampolgárt szankcionáltak propagandatevékenység miatt

2026. január 30. 08:40

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárral szemben rendelt el korlátozó intézkedéseket, miután megállapították, hogy visszaélésszerű propagandatevékenységben vettek részt.

2026. január 30. 08:40
null

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.

„Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról” – fogalmaztak.

A szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára

 – írták.

A csütörtöki döntéssel az „Oroszország destabilizáló tevékenységei” miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.

A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére – áll az uniós tanács közleményében.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

 

 

