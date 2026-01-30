Ft
Hihetetlen: követelőzésbe kezdett az ukrán képviselő, azonnal megvonná a létfontosságú energiaforrást Magyarországtól

2026. január 30. 11:15

Az Európai Szolidaritás képviselője szólalt fel az orosz olajtranzit felfüggesztése mellett.

2026. január 30. 11:15
null

Újabb ukrán parlamenti képviselő akarja leállítani a Magyarországba érkező olajtranzitot. Az Európai Szolidaritás (Petro Porosenko ellenzéki pártja) újabb képviselője szólalt fel az Ukrajnán keresztüli orosz olajtranzit felfüggesztése mellett. Szofija Fedina képviselő szerint a parlamentnek 

törvényileg meg kell tiltania az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül”

– számolt be róla a volyn.com.ua

A Brodiban található energetikai létesítményt ért csapásra utalva emlékeztetett, hogy „Moszkva első alkalommal támadta meg annak az útvonalnak az infrastruktúráját, amelyen keresztül az ő kőolaja mind a mai napig Ukrajna területén halad Magyarország és Szlovákia irányába.”

A képviselő kritikáját az ukrán kormányzatnak címezte:

A tranzit folytatása ilyen körülmények között már nem a gazdaságról és nem a nemzetközi kötelezettségekről szól. Ez a saját államunk elleni háború finanszírozásában való bűnrészesség.”

Fedina emlékeztetett, hogy az ellenzéki párt korábban már beterjesztett törvényjavaslatot az olajtranzit felfüggesztésére.

Nyitókép: VIKTOR DRACHEV / AFP

 

hexahelicene
2026. január 30. 12:09
Szopja Fedina ukro-neonáci képviselő.
P.S.
2026. január 30. 12:08
Ezek a barmok nem veszik észre, hogy a gázt többségét tőlünk, az áramot tőlünk a gázolajat a tankokba tőlünk kapják a legnagyobb mértékben. Idióták. Lekapcsolni néhány órára!
madre79
2026. január 30. 12:06
Szűnjön meg Ukrajna!
petronius50
•••
2026. január 30. 11:54 Szerkesztve
Azt gondolom, most már a vak is látja, kik a valódi ellenségeink. Az ukrán náci vezetés egyre vadabb, gátlástalan és kendőzetlen arroganciával támadja Magyarországot. Ha rajtuk múlna, már katonailag is terrorizálnának minket - de hála istennek aprítják őket az oroszok, nem kis gondot levéve így a vállunkról. Csontig korrupt rendszerüknek törvényszerűen buknia kell és fog is nagyon remélem.
