Hihetetlen: követelőzésbe kezdett az ukrán képviselő, azonnal megvonná a létfontosságú energiaforrást Magyarországtól

Nagy bajban lehet Magyarország: végre előállt a farbával Zelenszkij
Az orosz támadások már a Barátság kőolajvezetéket sem kímélik.
Az Európai Szolidaritás képviselője szólalt fel az orosz olajtranzit felfüggesztése mellett.
Újabb ukrán parlamenti képviselő akarja leállítani a Magyarországba érkező olajtranzitot. Az Európai Szolidaritás (Petro Porosenko ellenzéki pártja) újabb képviselője szólalt fel az Ukrajnán keresztüli orosz olajtranzit felfüggesztése mellett. Szofija Fedina képviselő szerint a parlamentnek
törvényileg meg kell tiltania az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül”
– számolt be róla a volyn.com.ua.
A Brodiban található energetikai létesítményt ért csapásra utalva emlékeztetett, hogy „Moszkva első alkalommal támadta meg annak az útvonalnak az infrastruktúráját, amelyen keresztül az ő kőolaja mind a mai napig Ukrajna területén halad Magyarország és Szlovákia irányába.”
A képviselő kritikáját az ukrán kormányzatnak címezte:
A tranzit folytatása ilyen körülmények között már nem a gazdaságról és nem a nemzetközi kötelezettségekről szól. Ez a saját államunk elleni háború finanszírozásában való bűnrészesség.”
Fedina emlékeztetett, hogy az ellenzéki párt korábban már beterjesztett törvényjavaslatot az olajtranzit felfüggesztésére.
Nyitókép: VIKTOR DRACHEV / AFP