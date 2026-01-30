Nagy bajban lehet Magyarország: végre előállt a farbával Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést tartott Julija Sviridenko miniszterelnökkel és Szerhij Koreckijjal, a Naftogaz vezetőjével az orosz támadások okozta károk helyreállításáról az ukrán olaj- és gázinfrastruktúrában – írja a Korrespondent.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna lakosságának gázellátása biztosított marad,

mivel diverzifikálták a beszerzési forrásokat és elegendő importot garantálnak. Kiemelte a nemzetközi partnerek – különösen az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) – pénzügyi támogatását. A cikk megemlíti, hogy január 27-én Oroszország ismét támadást intézett egy nyugat-ukrajnai Naftogaz-létesítmény ellen; ez már a hónap tizenötödik ilyen esete volt.