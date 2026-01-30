Ft
01. 30.
péntek
háború Háború Ukrajnában Magyarország orosz támadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij

Nagy bajban lehet Magyarország: végre előállt a farbával Zelenszkij

2026. január 30. 09:16

Az orosz támadások már a Barátság kőolajvezetéket sem kímélik.

2026. január 30. 09:16
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést tartott Julija Sviridenko miniszterelnökkel és Szerhij Koreckijjal, a Naftogaz vezetőjével az orosz támadások okozta károk helyreállításáról az ukrán olaj- és gázinfrastruktúrában – írja a Korrespondent.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna lakosságának gázellátása biztosított marad,

mivel diverzifikálták a beszerzési forrásokat és elegendő importot garantálnak. Kiemelte a nemzetközi partnerek – különösen az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) – pénzügyi támogatását. A cikk megemlíti, hogy január 27-én Oroszország ismét támadást intézett egy nyugat-ukrajnai Naftogaz-létesítmény ellen; ez már a hónap tizenötödik ilyen esete volt.

Az érintett létesítmény kapcsolatban állt a Barátság kőolajvezetékkel, amelyen keresztül orosz olajat szállítanak Magyarországra is

emelte ki a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

