Nagy bajban lehet Magyarország: végre előállt a farbával Zelenszkij

Kiborították a bilit az ukránok: alaposan keresztbe tett Magyarországnak Putyin hadserege
Erre nem sokan számítottak.
Az orosz támadások már a Barátság kőolajvezetéket sem kímélik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést tartott Julija Sviridenko miniszterelnökkel és Szerhij Koreckijjal, a Naftogaz vezetőjével az orosz támadások okozta károk helyreállításáról az ukrán olaj- és gázinfrastruktúrában – írja a Korrespondent.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna lakosságának gázellátása biztosított marad,
mivel diverzifikálták a beszerzési forrásokat és elegendő importot garantálnak. Kiemelte a nemzetközi partnerek – különösen az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) – pénzügyi támogatását. A cikk megemlíti, hogy január 27-én Oroszország ismét támadást intézett egy nyugat-ukrajnai Naftogaz-létesítmény ellen; ez már a hónap tizenötödik ilyen esete volt.
Az érintett létesítmény kapcsolatban állt a Barátság kőolajvezetékkel, amelyen keresztül orosz olajat szállítanak Magyarországra is
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.
Mindenre kész az ukrán külügyminiszter.
Az ukrán elnök arra hivatkozott, hogy a moszkvai találkozó „lehetetlen”.