Annyira beégett, hogy idáig éreztük a lángokat: csak hebegett-habogott a Tisza-jelölt, akiről Magyar Péter azt állítja, hogy megtámadták (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Január 15-én Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke drámai hangvételű bejegyzésében állította, hogy jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták Rádon. A Vác Online helyszíni riportja azonban már akkor rávilágított: a szóváltás a Tisza Párt kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt alakult ki, Szimon Renáta pedig ekkor nem tartózkodott a helyszínen, hanem a gépjárművével parkolt.

A rendőrségi eljárás során Szimon Renáta tanúvallomásában egyértelműen cáfolta a Tisza-vezér állításait: „Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott” – fogalmazott. A Hír TV helyszíni tapasztalatai, valamint a helyiek nyilatkozatai is alátámasztották, hogy sem fizikai, sem verbális támadás nem történt, és az ügyet politikai provokációnak minősítették.