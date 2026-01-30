Annyira beégett, hogy idáig éreztük a lángokat: csak hebegett-habogott a Tisza-jelölt, akiről Magyar Péter azt állítja, hogy megtámadták (VIDEÓ)

Óriási hazugsággal bukott le Magyar Péter: a saját jelöltje mondott ellen a Tisza-vezérnek
Szimon Renáta tanúvallomásban nem erősítette meg az ellene irányuló támadásról szóló állításokat.
Szimon Renáta enyhén szólva nem adott konkrét válaszokat.
Ahogy arról beszámoltunk, Január 15-én Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke drámai hangvételű bejegyzésében állította, hogy jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták Rádon. A Vác Online helyszíni riportja azonban már akkor rávilágított: a szóváltás a Tisza Párt kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt alakult ki, Szimon Renáta pedig ekkor nem tartózkodott a helyszínen, hanem a gépjárművével parkolt.
A rendőrségi eljárás során Szimon Renáta tanúvallomásában egyértelműen cáfolta a Tisza-vezér állításait: „Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott” – fogalmazott. A Hír TV helyszíni tapasztalatai, valamint a helyiek nyilatkozatai is alátámasztották, hogy sem fizikai, sem verbális támadás nem történt, és az ügyet politikai provokációnak minősítették.
A Fidesz-KDNP Pest vármegye 11. számú választókerülete Facebook-oldalára feltöltött videóban Szimon Renáta „mélyinterjút” adott, amelyben a történtekre nem adott konkrét válaszokat, csupán azt hangsúlyozta, hogy kávét és teát hoztak a választópolgároknak.
A szóban forgó interjút itt megtekintheti:
Nyitókép: Facebook / Vác Online