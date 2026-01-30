Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter szimon renáta

Annyira beégett, hogy idáig éreztük a lángokat: csak hebegett-habogott a Tisza-jelölt, akiről Magyar Péter azt állítja, hogy megtámadták (VIDEÓ)

2026. január 30. 11:52

Szimon Renáta enyhén szólva nem adott konkrét válaszokat.

2026. január 30. 11:52
null

Ahogy arról beszámoltunk, Január 15-én Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke drámai hangvételű bejegyzésében állította, hogy jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták Rádon. A Vác Online helyszíni riportja azonban már akkor rávilágított: a szóváltás a Tisza Párt kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt alakult ki, Szimon Renáta pedig ekkor nem tartózkodott a helyszínen, hanem a gépjárművével parkolt.

A rendőrségi eljárás során Szimon Renáta tanúvallomásában egyértelműen cáfolta a Tisza-vezér állításait: „Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott” – fogalmazott. A Hír TV helyszíni tapasztalatai, valamint a helyiek nyilatkozatai is alátámasztották, hogy sem fizikai, sem verbális támadás nem történt, és az ügyet politikai provokációnak minősítették.

A Fidesz-KDNP Pest vármegye 11. számú választókerülete Facebook-oldalára feltöltött videóban Szimon Renáta „mélyinterjút” adott, amelyben a történtekre nem adott konkrét válaszokat, csupán azt hangsúlyozta, hogy kávét és teát hoztak a választópolgároknak.

A szóban forgó interjút itt megtekintheti

Nyitókép: Facebook / Vác Online

zabszem
2026. január 30. 14:59
Jó kis Tisza program...... Mindenkinek teát és kávét kínálnak... Mi kell más? Többkulcsos adó vagy egykulcsos? Hát tudja... Tea és kávé!!!
johannluipigus
2026. január 30. 14:13
Hazudik a kis ribanc.
hunyadyt
2026. január 30. 13:48
Szerintem teljesen alkalmas a jelölt. Bár egyszerre csak egy dologra képes koncentrálni, a teaosztás telitette az agyában az összes memóriát, más kérdéseket már nem tudott befogadni. Egy kis kávé- és pogácsaosztással azért így is színesítette a közérdekű tevékenységének ismertetését. A saját megtámadásánál azért nem volt jelen, mert épp parkolt, ami nála egy fél nap. Tényleg nem jó, ha a képviselő egy időben több dologgal is foglalkozik egyszerre. Csak elaprózza magát. Pöti kijelőli neki az egy csapásarányt, és ő azon megy. Igazi tiszás.
csulak
2026. január 30. 13:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
