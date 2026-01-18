Ft
tisza párt magyar péter szimon renáta vác támadás

Óriási hazugsággal bukott le Magyar Péter: a saját jelöltje mondott ellen a Tisza-vezérnek

2026. január 18. 13:00

Szimon Renáta tanúvallomásban nem erősítette meg az ellene irányuló támadásról szóló állításokat.

2026. január 18. 13:00
null

A Rádon történtek kapcsán a rendőrségi eljárás során Szimon Renáta tanúvallomásban számolt be az eseményekről, amelyben a Vác Online információi szerint nem erősítette meg az ellene irányuló támadásról szóló állításokat. A Tisza Párt jelöltje a rendőrségen azt mondta:

Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.”

Ennek ellenére Szimon Renáta közösségi oldalán napok óta együttérző üzenetek és támogató kommentek jelennek meg, amelyek az állítólagos bántalmazására reagálnak.

Mint ismert, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke január 15-én drámai hangvételű bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta: „megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket.”

A Vác Online aznap megjelent helyszíni riportjából – amelyet három nap alatt közel negyedmillióan láttak – már akkor kiderült, hogy Szimon Renáta nem volt jelen annál a szóváltásnál, amely a Tisza Párt kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt alakult ki. Információik szerint a jelölt ebben az időpontban éppen a gépjárművével parkolt.

A lap egy másik, az esetről készült videójában arra is kitért, hogy a Hír TV helyszíni tapasztalatai sem támasztották alá a jelölt bántalmazásáról szóló állításokat. 

A helyiek szintén cáfolták a támadás tényét, és hazugságnak nevezték Magyar Péter azon kijelentését is, amely szerint fojtogatás történt.

 Véleményük szerint az ügy nem volt más, mint politikai provokáció.

A Vác Online szerint a rendőrségi tanúvallomás fényében egyértelművé vált, hogy Szimon Renátát január 15-én reggel Rádon nem érte támadás, nem szidalmazták és nem bántalmazták. A lap kommentárja szerint így sem a jelölt, sem a pártelnök korábbi állításai nem felelnek meg a valóságnak.

Nyitókép: Facebook / Vác Online

pollip
2026. január 18. 14:51 Szerkesztve
Szerintem ez nem baj a Tisza híveknek! Majd azt mondják, Szimont megfélemlítették:-)))) A felvételek is hamisítvány ok, miszerint ott sem volt Szimon, a Tóni csinálta kémtollal:-)))
londonbaby
2026. január 18. 14:24
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast . Mi a jó büdös francot akarsz te " kisilabizálni " ? ...AHHOZ ÉSZ KELL !!!!! .. te meg CSAK EGY AGYHALOTT KÓLÁSDOBOZ tiszafostos vagy .. tiszta szar a szád is még a gazdád seggétől idióta !!!!
magyarvizsla17
2026. január 18. 14:23
Mi az, hogy nem erőstette meg? Egyenes cáfolta, ponotosan az ellenkezőjét állította.
tapir32
2026. január 18. 14:10
Egy rabló vezeti a Tisza Pártot! Agyhalottak akik egy ilyen alakot támogatnak. Mit tett eddig Magyar Péter? Hazudott, rágalmazott, mocskolódott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, lopott és még rabolt is. Lehallgatta a feleségét és bennfentes kereskedelemmel foglalkozott. Erkölcsi hulla. Kinek kell egy ilyen szar alak? Csak az erkölcs teljes hiánya késztethet valakit Magyar Péter a rabló és a Tisza támogatására!
