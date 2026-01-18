Óriási hazugsággal bukott le Magyar Péter: a saját jelöltje mondott ellen a Tisza-vezérnek

A Vác Online aznap megjelent helyszíni riportjából – amelyet három nap alatt közel negyedmillióan láttak – már akkor kiderült, hogy Szimon Renáta nem volt jelen annál a szóváltásnál, amely a Tisza Párt kampánypultjának magánterületen történő elhelyezése miatt alakult ki. Információik szerint a jelölt ebben az időpontban éppen a gépjárművével parkolt.

A lap egy másik, az esetről készült videójában arra is kitért, hogy a Hír TV helyszíni tapasztalatai sem támasztották alá a jelölt bántalmazásáról szóló állításokat.

A helyiek szintén cáfolták a támadás tényét, és hazugságnak nevezték Magyar Péter azon kijelentését is, amely szerint fojtogatás történt.

Véleményük szerint az ügy nem volt más, mint politikai provokáció.