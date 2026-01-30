Megdöbbentő: konkrétan postán lehetett kokaint rendelni Ukrajnában

Nemzetközi kábítószer-ellátási csatornát számoltak fel Kárpátalján, írja a Kárpáti Igaz Szó. A hatóságok szerint egy 27 éves helyi férfi szervezte meg a kokain Ukrajnába juttatását és terjesztését, a drogot pedig mosópor álcája alatt, postai csomagokban küldték szét az ország több régiójába, köztük Kijevbe is.

Az ügyészség és a rendőrség közlése szerint a férfi több társát is bevonta a hálózat működtetésébe. Ők segítettek a szállítmányok raktározásában, adagolásában, csomagolásában, illetve az értékesítés előkészítésében.