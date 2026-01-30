Megdöbbentő: konkrétan postán lehetett kokaint rendelni Ukrajnában

A házkutatások során lakásokban, raktárhelyiségekben és járművekben kokaint, metamfetamint és mefedront is találtak. Emellett lefoglaltak számítógépes eszközöket, mobiltelefonokat, csomagolóanyagokat, postai bizonylatokat, készpénzt és a gyanú szerint a bűnözői tevékenységhez kapcsolódó feljegyzéseket is.
Az ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak ellen különösen nagy mennyiségben elkövetett kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás. Az ügyészek a bíróságtól a gyanúsítottak letartóztatását kérték.
