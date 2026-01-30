Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
drog Ukrajna kábítószer Kárpátalja

Megdöbbentő: konkrétan postán lehetett kokaint rendelni Ukrajnában

2026. január 30. 10:30

Kárpátalján volt az elosztóközpont, mosópornak (!) álcázták a kábítószert.

2026. január 30. 10:30
null

Nemzetközi kábítószer-ellátási csatornát számoltak fel Kárpátalján, írja a Kárpáti Igaz Szó. A hatóságok szerint egy 27 éves helyi férfi szervezte meg a kokain Ukrajnába juttatását és terjesztését, a drogot pedig mosópor álcája alatt, postai csomagokban küldték szét az ország több régiójába, köztük Kijevbe is.

Az ügyészség és a rendőrség közlése szerint a férfi több társát is bevonta a hálózat működtetésébe. Ők segítettek a szállítmányok raktározásában, adagolásában, csomagolásában, illetve az értékesítés előkészítésében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

A lefoglalt mennyiség értéke a feketepiacon több százezer amerikai dollárra rúghat.

A rendőrség akkor csapott le, amikor a csoport tagjai egy újabb szállítmány értékesítésére készültek: az egyik gyanúsítottat a tranzakció közben, egy másikat pedig az ungvári otthonában fogták el. Mindkettőjüket őrizetbe vették – írja a kárpátaljai portál.

Ezt is ajánljuk a témában

A házkutatások során lakásokban, raktárhelyiségekben és járművekben kokaint, metamfetamint és mefedront is találtak. Emellett lefoglaltak számítógépes eszközöket, mobiltelefonokat, csomagolóanyagokat, postai bizonylatokat, készpénzt és a gyanú szerint a bűnözői tevékenységhez kapcsolódó feljegyzéseket is.

Az ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak ellen különösen nagy mennyiségben elkövetett kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás. Az ügyészek a bíróságtól a gyanúsítottak letartóztatását kérték.

Nyitókép: Getty Images / Jeffrey Coolidge

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. január 30. 11:35
Lehet, hogy Ursula is sokat szív, attól ilyen agyas?
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 30. 11:30
Ukrajna megfelel az európai ertekrendnrk. Ellene nem indítanának kötelezettségi eljárást!
Válasz erre
2
0
cutcopy
2026. január 30. 11:20
Szerintem személyesen Zselétől is lehet rendelni..
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. január 30. 11:12
Ezért utaztak az ejus politikai bünözök olyan lelkesen böröndökkel Kijevbe. Odafelé pénz, visszaúton koksz...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!