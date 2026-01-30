A Kreml egyértelművé tette: Oroszország számára elfogadhatatlan, amit Zelenszkij akar

Rendkívüli: Trump telefonhívása után Putyin beleegyezett a Kijev elleni támadások beszüntetésébe
Az amerikai elnök fontos részleteket árult el.
Szergej Lavrov szerint Ukrajna csak azért akar tűzszünetet, hogy megerősödjön, és felkészüljön a háború folytatására.
„A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szorgalmazott tűzszünet elfogadhatatlan Oroszország számára” – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter, és hangsúlyozta, Moszkva ezt többször is elmondta, de Vlagyimir Putyin elnök is rendszeresen emlékeztet erre.
Hozzátette, az eddigi diplomáciai erőfeszítések azt mutatják, hogy Ukrajna minden tűzszünetet „azonnali fegyverkezésre használ fel”.
Szerinte Kijev csak azért akar tűzszünetet, hogy „a rezsimnek legyen egy kis lélegzetvételnyi ideje, és minél több embert gyűjtsenek össze az ukrán városok utcáin, akiket aztán ágyútöltelékként használnak a frontvonalakon, valamint erőt gyűjtsenek az Oroszország elleni háború folytatásához” – magyarázta.
Fotó: Shamil Zhumatov / POOL / AFP