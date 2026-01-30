Ft
01. 30.
péntek
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij szergej lavrov orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

A Kreml egyértelművé tette: Oroszország számára elfogadhatatlan, amit Zelenszkij akar

2026. január 30. 07:32

Szergej Lavrov szerint Ukrajna csak azért akar tűzszünetet, hogy megerősödjön, és felkészüljön a háború folytatására.

2026. január 30. 07:32
null

„A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szorgalmazott tűzszünet elfogadhatatlan Oroszország számára”jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter, és hangsúlyozta, Moszkva ezt többször is elmondta, de Vlagyimir Putyin elnök is rendszeresen emlékeztet erre.

Hozzátette, az eddigi diplomáciai erőfeszítések azt mutatják, hogy Ukrajna minden tűzszünetet „azonnali fegyverkezésre használ fel”.

Szerinte Kijev csak azért akar tűzszünetet, hogy „a rezsimnek legyen egy kis lélegzetvételnyi ideje, és minél több embert gyűjtsenek össze az ukrán városok utcáin, akiket aztán ágyútöltelékként használnak a frontvonalakon, valamint erőt gyűjtsenek az Oroszország elleni háború folytatásához” – magyarázta.

Fotó: Shamil Zhumatov / POOL / AFP

 

Összesen 13 komment

hexahelicene
2026. január 30. 08:49
Bírom Lavrovot, nem szokott maszatolni az "öreg". Szergej Lavrov a török sajtónak külön adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai konfliktus lényege nem a területi kérdés, hanem a mindent elpusztítani akaró „náci rezsim”. „Ukrajna a Nyugat bábja, eszköze, amelyet utóbbi Oroszország biztonságát közvetlenül fenyegető célokra használ” – jelentette ki a miniszter. (HIRADO.HU, 2026.01.29.)
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. január 30. 08:42
Lehet tűzszünet, de annak nem szabad kiterjednie a front felé haladó fegyverszállító vasúti, közúti, vízi és légi közlekedésre.
Válasz erre
1
0
kir2vik
2026. január 30. 08:41
Pontosan így van. Mi nem vagyunk Lavrov-féle zsenik, de mi is tudjuk.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2026. január 30. 08:36
Az amerikai bombázások leálltak egy hétre 1944 -ben ,mert hideg volt Németországban?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!