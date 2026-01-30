A Kreml egyértelművé tette: Oroszország számára elfogadhatatlan, amit Zelenszkij akar

„A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által szorgalmazott tűzszünet elfogadhatatlan Oroszország számára” – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter, és hangsúlyozta, Moszkva ezt többször is elmondta, de Vlagyimir Putyin elnök is rendszeresen emlékeztet erre.

Hozzátette, az eddigi diplomáciai erőfeszítések azt mutatják, hogy Ukrajna minden tűzszünetet „azonnali fegyverkezésre használ fel”.