Rendkívüli: Trump telefonhívása után Putyin beleegyezett a Kijev elleni támadások beszüntetésébe

Trump bejelentése szerint az orosz elnök elfogadta azt a kérést, hogy a rendkívül hideg időjárásra tekintettel egy hétig ne érjék támadások Kijevet és más ukrán városokat. Erről az amerikai elnök csütörtökön beszélt kabinetjének ülésén Washingtonban, írja az MTI.

Az MTI a Reuters beszámolójára hivatkozva idézte az elnök szavait. Trump elmondta: