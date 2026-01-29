Rendkívüli: Trump telefonhívása után Putyin beleegyezett a Kijev elleni támadások beszüntetésébe

Kijev a katasztrófa szélén áll, Zelenszkij a polgármesterre fogná az összeomlást
Az áram és fűtés nélkül maradt városrészekben már fogy a türelem.
Átmeneti enyhülés jöhet az ukrán fővárosban a rendkívüli hideg miatt. Trump szerint Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet és más városokat, miután az amerikai elnök személyesen kérte erre az orosz államfőt.
Trump bejelentése szerint az orosz elnök elfogadta azt a kérést, hogy a rendkívül hideg időjárásra tekintettel egy hétig ne érjék támadások Kijevet és más ukrán városokat. Erről az amerikai elnök csütörtökön beszélt kabinetjének ülésén Washingtonban, írja az MTI.
Az MTI a Reuters beszámolójára hivatkozva idézte az elnök szavait. Trump elmondta:
Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe.
Az amerikai elnök hozzátette, hogy a kérését a térségben uralkodó rendkívül hidegre tekintettel fogalmazta meg. Trump szerint sokan próbálták lebeszélni erről a lépésről, mondván, felesleges időpocsékolás lenne a telefonhívás.
Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette
– fogalmazott az amerikai elnök. A nyilatkozat alapján a vállalás egyelőre egy hétre szól, és kifejezetten a hideg időjárás miatt született megállapodásról van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Az áram és fűtés nélkül maradt városrészekben már fogy a türelem.
Nyitókép: MANDEL NGAN / AFP