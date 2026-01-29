Ft
01. 29.
csütörtök
Putyin orosz támadás Kijev Trump

Rendkívüli: Trump telefonhívása után Putyin beleegyezett a Kijev elleni támadások beszüntetésébe

2026. január 29. 19:25

Átmeneti enyhülés jöhet az ukrán fővárosban a rendkívüli hideg miatt. Trump szerint Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet és más városokat, miután az amerikai elnök személyesen kérte erre az orosz államfőt.

2026. január 29. 19:25
null

Trump bejelentése szerint az orosz elnök elfogadta azt a kérést, hogy a rendkívül hideg időjárásra tekintettel egy hétig ne érjék támadások Kijevet és más ukrán városokat. Erről az amerikai elnök csütörtökön beszélt kabinetjének ülésén Washingtonban, írja az MTI.

Az MTI a Reuters beszámolójára hivatkozva idézte az elnök szavait. Trump elmondta:

Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a kérését a térségben uralkodó rendkívül hidegre tekintettel fogalmazta meg. Trump szerint sokan próbálták lebeszélni erről a lépésről, mondván, felesleges időpocsékolás lenne a telefonhívás.

Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette

– fogalmazott az amerikai elnök. A nyilatkozat alapján a vállalás egyelőre egy hétre szól, és kifejezetten a hideg időjárás miatt született megállapodásról van szó.

Nyitókép: MANDEL NGAN / AFP

Dixtroy
2026. január 29. 21:00
Na ez megint ilyen buzitánclépés a semmi körül. Hú, de mennyire minden megjavult!
Interista
2026. január 29. 20:55
Ukránok is értik ezt a kérést? Vagy ők lőhetik az orosz településeket? Putyin most is bizonyítja, hogy nem olyan véresszájú mocsok, mint Ursula és csürhéje. Sokkal jobb ember, mint azok.
tomekjosef
2026. január 29. 20:54
Vajon ha erre Kaja Kalas kérte volna Putyint, aki annyira a szívén viseli a neonáci rezsim sorsát, akkor is ilyen eredmény született volna?
Búvár Kund
2026. január 29. 20:54
Szét kellett volna lőni azt a mocskos várost, hogy a romok alatt dögöljön meg minden egyes lakója!!!!
