Kaja Kallas elismerte, hogy a Bizottság dolgozik „Ukrajna Jóléti Tervén”

Mint Kaja Kallas elmondta: „Természetesen látjuk a tárgyalásokat Abu Dhabiban is, de az orosz oldalon csak katonai tisztviselők van jelen, akiknek nincs felhatalmazásuk semmiben sem megegyezni, ami azt jelenti, hogy határozottan nem veszik komolyan a békét. Épp ellenkezőleg. Bombázzák az ukránokat, megpróbálják bombázni és lefagyasztani őket, hogy megadják magukat. És ezért beszélünk az energiatámogatásról is, amelyet nyújthatunk az ukránoknak, mert nagyon kemény tél van, és az ukránok valóban szenvednek. Humanitárius katasztrófa közeleg.”

Kallas pozitívumként üdvözölte, hogy Oroszországot feketelistára fogják tenni a pénzmosás terén, mert ők használnak fel ilyen forrásokat ennek a háborúnak a finanszírozására.