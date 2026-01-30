Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország ukrajnai háború Kaja Kallas Európai Unió

Kaja Kallas elismerte, hogy a Bizottság dolgozik „Ukrajna Jóléti Tervén”

2026. január 30. 11:10

Ukrajnáról és az EU Ukrajna-politikájáról is beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi főtárgyalója csütörtökön.

2026. január 30. 11:10
null

Mint Kaja Kallas elmondta: „Természetesen látjuk a tárgyalásokat Abu Dhabiban is, de az orosz oldalon csak katonai tisztviselők van jelen, akiknek nincs felhatalmazásuk semmiben sem megegyezni, ami azt jelenti, hogy határozottan nem veszik komolyan a békét. Épp ellenkezőleg. Bombázzák az ukránokat, megpróbálják bombázni és lefagyasztani őket, hogy megadják magukat. És ezért beszélünk az energiatámogatásról is, amelyet nyújthatunk az ukránoknak, mert nagyon kemény tél van, és az ukránok valóban szenvednek. Humanitárius katasztrófa közeleg.”

Kallas pozitívumként üdvözölte, hogy Oroszországot feketelistára fogják tenni a pénzmosás terén, mert ők használnak fel ilyen forrásokat ennek a háborúnak a finanszírozására. 

„Szerintem minden eszköz jó, amivel Oroszországot valódi tárgyalásokba kényszeríthetjük, és mi haladunk előre ezzel” 

– mondta az észt politikus.

Az EU külügyi főképviselőjét az Ukrajnára vonatkozó Jóléti Tervről is kérdezték.

Erre úgy reagált: „Igen, az Európai Bizottság dolgozik a Jóléti Terven, és Kos biztos tájékoztatni fogja erről a minisztereket is. Természetesen Ukrajna jóléte szorosan összefügg Európával, hiszen földrajzilag Európában van. Egyértelműen van ebben szerepünk.”

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

tapir32
2026. január 30. 12:03
A békén kellett volna dolgozni! Rohadt háborús uszító!
angeleye
2026. január 30. 11:58
"Humanitárius katasztrófa közeleg." Ebben egyetértünk. Ti hozzátok el Európa számára. A másik meg az, hogy ezt a álhumánus, kétszínű, jóeNberkedő szöveget, senki nem veszi be. Benneteket soha nem érdekelt az emberek a sorsa. A hoholokkal együtt lenyúljátok majd a pénzt, és az ukik meg megfagyhatnak a lövészárokba. Apropó: a lövészárokba nincs humanitárius katasztrófa, te álszent tolvaj?
zakar zoltán béla
2026. január 30. 11:54
Túl okos ez a nő...
angeleye
2026. január 30. 11:53
a Bizottság dolgozik „Ukrajna Jóléti Tervén”.....az európain kellene, elvtársnő, az európain. Ezek teljesen meghülyültek, mi lesz ennek a vége?
