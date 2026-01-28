Grafikonon mutatjuk: így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb közvélemény-kutatásokban

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Kevesebb mint nyolcvan nap van hátra a választásokig. A Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet kutatásából kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza.
Napról-napra közelebb kerülünk április 12-höz, és minden héten jelennek meg új kutatások a pártok aktuális támogatottságáról. A Mesterterv legutóbbi adásában két állandó szakértőnk, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor intézeteinek a közvélemény-kutatását néztük át és vettük górcső alá.
Az adatok alapján azt látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Mindketten negyven százalékon mérték a Tiszát, és bejutó helyre tették a Mi Hazánk Mozgalmat.
G. Fodor Gábor arra világított rá, hogy a Tiszánál megmutatkozó egyezés arra utal, hogy Magyar Péterék pártja elérte a növekedési plafonját és nincs további növekedési potenciálja. G. Fodor a Fidesz kapcsán azt jegyezte meg, hogy bővülhet még a kormánypárt szavazóinak tábora, mely a mozgósítás sikerességétől függ.
Ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum, ez a negyven amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig nem lefelé, hanem felfelé fog még menni. Ez természetesen éles ellentétben áll a baloldali mérők kijelentéseivel
– fogalmazott a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.
Mráz Ágoston Sámuel szintén aláhúzta, hogy a Fidesznek még vannak tartalékai. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint azt is fontos hozzátenni, hogy ezek a mérések a listás eredményre vonatkoznak, és a Fidesz az ő mérésükben csupán öt százalékponttal van elmaradva a 2022-es választási eredményeihez képest. Továbbá azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Orbán Viktor már régóta a bizonytalanok táborához beszél, és sikeresebb a mozgósítás terén.
