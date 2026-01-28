Ft
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter XXI. Század Intézet Nézőpont Intézet Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Grafikonon mutatjuk: így áll a Fidesz és a Tisza a legfrissebb közvélemény-kutatásokban

2026. január 28. 08:17

Kevesebb mint nyolcvan nap van hátra a választásokig. A Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet kutatásából kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza.

2026. január 28. 08:17
null

Napról-napra közelebb kerülünk április 12-höz, és minden héten jelennek meg új kutatások a pártok aktuális támogatottságáról. A Mesterterv legutóbbi adásában két állandó szakértőnk, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor intézeteinek a közvélemény-kutatását néztük át és vettük górcső alá.

Stabil Fidesz előny, üvegplafon a Tiszánál

Az adatok alapján azt látszik, hogy mind a Nézőpont Intézet, mind a XXI. Század Intézet biztos Fidesz előnyt mutat. Mindketten negyven százalékon mérték a Tiszát, és bejutó helyre tették a Mi Hazánk Mozgalmat.

Mesterterv
Mindkét mérésnél stabil Fidesz előny mutatkozik (Forrás: Nézőpont Intézet / XXI. Század Intézet)

G. Fodor Gábor arra világított rá, hogy a Tiszánál megmutatkozó egyezés arra utal, hogy Magyar Péterék pártja elérte a növekedési plafonját és nincs további növekedési potenciálja. G. Fodor a Fidesz kapcsán azt jegyezte meg, hogy bővülhet még a kormánypárt szavazóinak tábora, mely a mozgósítás sikerességétől függ.

Ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum, ez a negyven amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig nem lefelé, hanem felfelé fog még menni. Ez természetesen éles ellentétben áll a baloldali mérők kijelentéseivel

– fogalmazott a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Mráz Ágoston Sámuel szintén aláhúzta, hogy a Fidesznek még vannak tartalékai. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint azt is fontos hozzátenni, hogy ezek a mérések a listás eredményre vonatkoznak, és a Fidesz az ő mérésükben csupán öt százalékponttal van elmaradva a 2022-es választási eredményeihez képest. Továbbá azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Orbán Viktor már régóta a bizonytalanok táborához beszél, és sikeresebb a mozgósítás terén.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatti linken tudják elérni.

 Nyitókép: facebook / Orbán Viktor

 

csigabus
2026. január 28. 11:40
Na ,ja láttunk már ilyet 2022-ben a nagy összefogás idején és a végén jött a nagy összefosás! Ezek a Péterekkel mindig baj van!
Agricola
2026. január 28. 10:45
Lefelé folyik a Tisza!
Fer70
2026. január 28. 10:42
A tények: A Fidesz most 2,8 millió körül jár ( lásd Szabó Andrea, ELTE szociológus, baloldali + a Medián mérése is!) A Tisza valahol 2,5-2,6 körül (max.). Mi Hazánk:300.000 körül DK.: 200.000 körül. Ez már így is kb. 6 millió szavazó lenne, ami az elmúlt 35 évben SOHA nem volt parlamenti választáson Magyarországon! A Fidesz számát azért emelem ki, mert ezt NEM fideszes cégek mondták és mérték! 2,8 millió most, és a plusz pénzek még csak februárban érkeznek és szinte minden társadalmi réteg érintett lesz benne! Ugye azt senki nem gondolja, hogy ez nem fogja növelni a Fidesz támogatóinak a számát!?!?🤷🏻 Azt pedig, hogy majd 6,5 millióan elmennek szavazni (mert egy 3 milliós Fidesznél kb. ennyi kellene a Tiszának!), annak az esélye = 0! Szóval ennyi a történet, szerintem.
elcapo-2
2026. január 28. 09:37
2 / 3 lesz a vége!
