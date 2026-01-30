Tévéképernyőn tálalt ki Magyar Péter egykori követője: óriási szakadék alakult ki a párt és a mozgalom köré szerveződött közösség között

Úgy fogalmazott: míg a közösséget hazájukat szerető, őszinte emberek alkotják, addig a mindössze húsz–harminc fős pártvezetés saját érdekei mentén használja fel ezt a bázist. Hangsúlyozta, ő mindig a közösség erejében hitt, és éppen ezért tartja különösen problematikusnak a párt működését.

A döntés – elmondása szerint – nem hirtelen született meg. Már a nyár folyamán aggályai támadtak amiatt, hogy a Tisza nem abba az irányba halad, amit kifelé kommunikál. Ezeket az aggályokat többször is jelezte a párton belül, e-mailekben és személyes megkeresések során is. Arra a kérdésre, hogy kapott-e választ, egyértelműen úgy felelt: „Nem kaptam választ. Egyetlen esetben sem.”

Tisza Párt: Magyar Péter egykori követője tálalt ki a mozgalom belső viszonyairól

Konkrét példákat is említett: amikor problémákat észlelt, részletesen leírta azokat az érintett kabinettagoknak és pártvezetőknek. Visszajelzés azonban nem érkezett. Csercsa ezt nem egyedi esetnek tartja, szerinte a Tisza-szigetek koordinátorai is rendszeresen arról számolnak be, hogy hiába kérnek támogatást vagy útmutatást, a központ részéről nem kapnak választ. Ezzel szemben, amikor feladat vagy munka van, „nagyon gyorsan kihasználják őket”, és utasításokat adnak.

Az interjúban szóba került az is, hogy megszólalása a nyilvánosság előtt akár árthat a Tiszának és Magyar Péternek egy kampányidőszakban.