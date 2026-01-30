Ft
01. 30.
péntek
aleksandar vucic szerbia szolgálat hadsereg

Meglépték a szomszédban is: újabb országban vezetik be a sorkatonaságot

2026. január 30. 10:49

A férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre.

2026. január 30. 10:49
null

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, mégpedig ez év decemberétől vagy a következő év márciusától, a hadkötelesek nyilvántartásba vétele viszont már az ősszel megkezdődik – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök a hadsereg képességeiről szóló bemutatót követően.

A férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre.

A szerb államfő kiemelte: Belgrád nem törekszik provokációra, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy megőrizze és megerősítse elrettentő képességét. Mint mondta, Szerbia ellen katonai szövetségek alakulnak a térségben, és ennek megfelelően felelősségteljesen kell eljárni. Mint mondta, az ország légvédelme és légi ereje az utóbbi időben drámaian megerősödött, hasonló fejlesztésre van szükség más területeken is.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy az ország a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 2,65 százalékát fordítja védelemre és biztonságra, ennek több mint fele beruházás.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a katonaság védelmi erejének növelése érdekében az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ezt pedig a kötelező sorkatonai szolgálat ismételt bevezetésével lehetne a leghatékonyabban elérni.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

rezeda-kazmer
2026. január 30. 12:01
Nekünk is be kell majd éppen ezért. Kár, hogy a kampányban a kormányoldali sajtó részéről szitokszóvá tették a kifejezést, pillanatnyi érdekből. Három hónap abból elég lenne az alapokhoz, már másképp lehet kalkulálni vele vészhelyzet esetén.
citromosParizer
2026. január 30. 11:52
mi sem maradhatunk ki, mert a kis antant ha fegyverkezik, akkor meg kell tudni védeni magunkat ellene. sajnos az nem úgy működik, hogy kiírjuk, hogy "mi nem bántunk mást, minket se bántsanak"
socialismo-e-muerte
2026. január 30. 11:50
A kötelező sorkatonai szolgálat kezdetét jövő év elejére halasztották. A 18-30 év közötti férfiaknk kötelező, a nőknek önkéntes.
SzkeptiKUSS
2026. január 30. 11:41
Belekényszerülünk mi is ebbe az őrületbe, ha a környezetünkben ezt teszik. Illúzió volt a békés világ Európában.
