Meglépték a szomszédban is: újabb országban vezetik be a sorkatonaságot

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, mégpedig ez év decemberétől vagy a következő év márciusától, a hadkötelesek nyilvántartásba vétele viszont már az ősszel megkezdődik – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök a hadsereg képességeiről szóló bemutatót követően.

A férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre.

A szerb államfő kiemelte: Belgrád nem törekszik provokációra, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy megőrizze és megerősítse elrettentő képességét. Mint mondta, Szerbia ellen katonai szövetségek alakulnak a térségben, és ennek megfelelően felelősségteljesen kell eljárni. Mint mondta, az ország légvédelme és légi ereje az utóbbi időben drámaian megerősödött, hasonló fejlesztésre van szükség más területeken is.