01. 29.
csütörtök
tisza párt magyar péter nato ukrajna

Orbán Anita ma is Ukrajna NATO-csatlakozásának élharcosa – hiába próbál terelni Magyar Péter

2026. január 29. 18:12

A Tisza Párt elnöke Orbán Viktor régi nyilatkozataival próbálja elterelni a figyelmet a legújabb botrányról, de minden hiába: Orbán Anita a GLOBSEC és az ECFR szervezetekben is kulcsszereplőként érvelt Ukrajna euróatlanti integrációja mellett.

2026. január 29. 18:12
Magyar Péter a Partizánban
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A Tisza Párt újdonsült külpolitikai vezetője lebukott azzal, hogy támogatja Ukrajna mielőbbi EU- és NATO-csatlakozását is. Ahogy megírtuk, Orbán Anita könyvében (Power, Energy, and the New Russian Imperialism) egyértelműen amellett foglal állást, hogy Ukrajnát mind az EU-ba, mind a NATO-ba fel kellene venni, sőt már a doktorijában is aprólékosan kidolgozta azokat a narratív elemeket, amelyek Ukrajna NATO-tagsága melletti érvelésének alapjául szolgáltak, miszerint Ukrajnának az EU-ban és a NATO-ban a helye van – egyfajta megelőző csapásként.

orbán anita
Kínos magyarázkodásba kezdett Magyar Péter miután Orbán Anita is lebukott, hogy a globalista körökhöz tartozik. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala. 

A lebukást követően Magyar Péter azonnal védelmébe vette a Tisza politikusát, és ismét elővette a jól bevált taktikát: Orbán Viktor múltbeli nyilatkozatait citálva próbálják támadni a kormányfőt. Azzal próbálja hitelteleníteni a kormányfőt, hogy 2008-ban (immár közel két évtizeddel ezelőtt) ő is Ukrajna NATO-csatlakozása mellett állt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Anita és Sorosék egy szervezetben 

Magyar Péter érvelése azonban ebben az esetben sem helytálló. Bár mindent megtettek, hogy ne legyen látható: Orbán Anita két olyan szervezetnek is tagja, amelyek a mai napig rendszeresen kiállnak Ukrajna EU- és NATO-tagsága mellett. Orbán Anita igazgatósági tag az egyik legismertebb globalista biztonságpolitikai szervezetben, a GLOBSEC-ben, mégpedig a bukott baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon társaságában. A Tisza külügyi vezetője továbbá tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek (ECFR) is, ahol többek között

  • Soros Györggyel,
  • Alex Sorossal és
  • Korányi Dáviddal

szerepel egy testületben.

Mind a két szervezet folyamatosan kiáll Ukrajna EU- és NATO-tagsága mellett. Hogy néhány példát hozzunk: ezek a think tankek éves jelentéseikben és elemzéseikben következetesen támogatják Ukrajna támogatását és a NATO szerepének erősítését a régióban – mintha nem változott volna semmi 2008 óta.

Orbán Anita a GLOBSEC 2022-es „Ukrajna Támogató Memorandumában” board member-ként szerepel aláíróként.

A GLOBSEC Trends 2023: United we (still) stand című jelentésükben hangsúlyozzák a NATO bővítésének fontosságát. A szervezet 2025 februárjában elindította az „Ukrajna támogató klub” nevű kezdeményezést, amelyet kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy támogassa Ukrajna euróatlanti integrációját.

Hasonlóan az ECFR is aktív ezen a téren: 2023–2026 között több publikációban foglalkoznak Ukrajnával. A 2026 januári Decision time for Europe című cikkükben kiállnak amellett, hogy Ukrajna támogatásában minél nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO-nak. Ezek a szervezetek klubokban, konferenciákon és jelentésekben folytatják a lobbizást Ukrajna NATO-ba és EU-ba való felvétele mellett.  

A GLOBSEC 2025-ös „Ukraine's victory is the key to Europe's security” című fórumán azt hangsúlyozták, hogy Ukrajnának az EU- és NATO-tagság felé vezető úton kell haladnia. Az ECFR a Sustain and prosper: How Europeans can support Ukraine anyagában Ukrajna NATO-ba való felvételét javasolja. A szervezet emellett rendszeresen készít olyan közvélemény-kutatásokat is, amelyekkel igyekeznek Ukrajna NATO- és EU-tagsága melletti narratívákat építeni.

Végignézve a két szervezet elmúlt években folytatott munkáján, Orbán Anita 2008-as vélemény aligha változott meg 2026-ra. 

A Tisza Párt csak a behódoláshoz ért

Orbán Viktor egyébként világosan elmondta, hogy mi volt a 2008-as véleménye mögött. A miniszterelnök többször is kifejtette, hogy 2008-ban volt egy olyan időablak, amikor a NATO-bővítés még lehetséges lehetett volna, ami akkor végül elmaradt. Akik ma azzal védekeznek, hogy a magyar miniszterelnök mit mondott 2008-ban, csak egy dolgot nem vesznek figyelembe: már nem 2008-at írunk, a világ és benne zajló folyamatok nem álltak meg. Ami 2008-ban még lehetséges volt, az mára lehet, hogy kész geopolitikai öngyilkosság – és ez nemcsak Ukrajna NATO-tagságára igaz. Tehát miközben Orbán Viktor képes realista módon hozzáállni a külpolitikához, addig a Tisza Pártban csak addig terjed a politikusok képessége, hogy azokat az üzeneteket ismételgessék, amiket Brüsszelből kaptak. 

És az is világos, hogy Orbán Viktor miért nem támogatja most Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását. Ha utóbbi megtörténne, akkor az a harmadik világháború kirobbanásához vezetne. Az uniós tagság pedig az EU közös politikáit tenné tönkre – nem nyerne más rajta, csak azok a globális nagyvállalatok, amelyek már korábban megjelentek Ukrajnában, és amelyekre egyre több jel szerint beálltak a Tisza Párt mögé is. Ezután már csak az lenne jó, ha végre a Tisza Párt is világosan felvállalná az álláspontját a Magyarországot érintő legfontosabb témákban.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 29. 19:04
Egészen szórakoztató látni, hogyan hullik atomjaira a korábban legyőzhetetlennek hitt állampárt kampánya.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 29. 18:54
Ukrajna NATO-hoz való csatlakoztatási szándéka, fontos kiprovokáló oka volt a háborúnak. Aki még mindig nem szállt le róla, az háborút akar. Méghogy a tiszar nem háborút akar, amikor a háborús uszító hiénákhoz vannak bekötve, mélyen beágyazva az ukrán szolgálatokhoz is.
Válasz erre
1
0
Szerintem
2026. január 29. 18:51
A tiszart Ursula, Weber, a globál maffia, nem azért tolja hogy valami mást csináljanak, mint amiért tolják őket. Szánalmas a tiszafostos vergődése, mert már csak ezért is kötelezően ki kell állniuk Ukrajna NATO és EU csatlakozása mellett, mert az említett gazdáiknak az fontos követelménye.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 29. 18:50
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!