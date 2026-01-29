Orbán Anita ma is Ukrajna NATO-csatlakozásának élharcosa – hiába próbál terelni Magyar Péter

Orbán Viktor egyébként világosan elmondta, hogy mi volt a 2008-as véleménye mögött. A miniszterelnök többször is kifejtette, hogy 2008-ban volt egy olyan időablak, amikor a NATO-bővítés még lehetséges lehetett volna, ami akkor végül elmaradt. Akik ma azzal védekeznek, hogy a magyar miniszterelnök mit mondott 2008-ban, csak egy dolgot nem vesznek figyelembe: már nem 2008-at írunk, a világ és benne zajló folyamatok nem álltak meg. Ami 2008-ban még lehetséges volt, az mára lehet, hogy kész geopolitikai öngyilkosság – és ez nemcsak Ukrajna NATO-tagságára igaz. Tehát miközben Orbán Viktor képes realista módon hozzáállni a külpolitikához, addig a Tisza Pártban csak addig terjed a politikusok képessége, hogy azokat az üzeneteket ismételgessék, amiket Brüsszelből kaptak.

És az is világos, hogy Orbán Viktor miért nem támogatja most Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását. Ha utóbbi megtörténne, akkor az a harmadik világháború kirobbanásához vezetne. Az uniós tagság pedig az EU közös politikáit tenné tönkre – nem nyerne más rajta, csak azok a globális nagyvállalatok, amelyek már korábban megjelentek Ukrajnában, és amelyekre egyre több jel szerint beálltak a Tisza Párt mögé is. Ezután már csak az lenne jó, ha végre a Tisza Párt is világosan felvállalná az álláspontját a Magyarországot érintő legfontosabb témákban.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP