01. 28.
szerda
Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter magyarország orosz-ukrán háború ukrajna orbán viktor

Orbán Anita kijelentése reménnyel tölti el az ukránokat: a Tisza győzelme után változtatna Ukrajna-politikáján Magyarország

2026. január 28. 11:27

Kijevben már nem is titkolják, hogy arra számítanak, Magyar Péterék győzelmével elhárulhat a legnagyobb akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől, ami nem más, mint Orbán Viktor vétója. Mindeközben az európai lakosság a magyar kormány álláspontjával ért egyet.

2026. január 28. 11:27
null

Egyre több pletyka kering arról, hogy Ukrajna hamarosan az EU tagja lehet – írja véleménycikkében a Kyiv Post szerzője, és kiemeli: Ukrajna csatlakozásának legnagyobb ellenlábasa a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor.

Kijevben ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy áprilistól változás állhat be a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos politikájában, ha az ellenzéki Tisza kerül kormányra. A párt frissen bejelentett külpolitikai szakembere

Orbán Anita ugyanis nemrég azt kommunikálta: ha ők nyernek, jelentősen megváltozhat Magyarország Ukrajna-politikája

 – írja a lap.

A cikk szerzője szerint Ukrajna csatlakozása az unióhoz számos előnyt jelentene a jelenlegi tagok számára. Például csökkenne a belső és külső destabilizáció kockázata, valamint az egész blokk számára növekedést és kiszámíthatóságot hozna.

A cikkben hangsúlyozza: Orbán Viktor retorikájával szemben – amelyet szerinte a közelgő választások előtti kampány motivál – „nehéz elképzelni, hogy Ukrajna a közeljövőben teljes jogkörrel csatlakozzon az EU-hoz”. Szerinte sokkal inkább elképzelhető egy részleges, fokozatos csatlakozás forgatókönyve. Ebben az esetben nem lenne szükség az összes tagállam jóváhagyására. Az újságíró megjegyzi: a magyar miniszterelnök mellett várhatóan több ország vezetője is komoly elvárásokat támasztana Kijevvel szemben a csatlakozás feltételeként, ami akadályozza Ukrajna felvételének egyhangú jóváhagyását.

Ráadásul nemcsak a tagállamok vezetői, hanem 

az európai lakosság sem támogatja az ukránok gyorsított eljárásban történő felvételét. 

A Századvég Alapítvány friss kutatásából ugyanis kiderült, hogy egyetlen uniós ország lakossága sem támogatja azt a kezdeményezést, amelynek értelmében Ukrajna már 2027 elejére tagállam lehetne. A lakosság többsége mindenhol azon az állásponton van, hogy Kijevnek – a többi csatlakozni kívánó tagállamhoz hasonlóan – érdemi alapon, az uniós előírásokat betartva kell belépnie az EU-ba. 

Az emberek ugyanis tartanak azoktól a biztonsági, egészségügyi és gazdasági kockázatoktól, amelyeket Ukrajna csatlakozása hozhat.

Az utóbbi napokban az ukrán kormány aktívan beszállt a magyarországi választási kampányba Magyar Péterék mellett. Csak az elmúlt napokban több politikai vezető – köztük Zelenszkij elnök is – olyan sértésekkel és rágalmakkal illette a magyar kormányt és annak miniszterelnökét, ami miatt Orbán Viktor utasítására berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét. Kijev abban bízik, hogy a jelenlegi magyar kormány leváltásával elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől, és gyakorlatilag már tényként kezelik, hogy a Tisza-kormány nem fogja megvétózni Zelenszkijék gyorsított eljárásban történő felvételét.

Nyitókép: Facebook / Orbán Anita

