Orbán Anita kijelentése reménnyel tölti el az ukránokat: a Tisza győzelme után változtatna Ukrajna-politikáján Magyarország

– írja a lap.
A cikk szerzője szerint Ukrajna csatlakozása az unióhoz számos előnyt jelentene a jelenlegi tagok számára. Például csökkenne a belső és külső destabilizáció kockázata, valamint az egész blokk számára növekedést és kiszámíthatóságot hozna.
A cikkben hangsúlyozza: Orbán Viktor retorikájával szemben – amelyet szerinte a közelgő választások előtti kampány motivál – „nehéz elképzelni, hogy Ukrajna a közeljövőben teljes jogkörrel csatlakozzon az EU-hoz”. Szerinte sokkal inkább elképzelhető egy részleges, fokozatos csatlakozás forgatókönyve. Ebben az esetben nem lenne szükség az összes tagállam jóváhagyására. Az újságíró megjegyzi: a magyar miniszterelnök mellett várhatóan több ország vezetője is komoly elvárásokat támasztana Kijevvel szemben a csatlakozás feltételeként, ami akadályozza Ukrajna felvételének egyhangú jóváhagyását.
Ráadásul nemcsak a tagállamok vezetői, hanem
az európai lakosság sem támogatja az ukránok gyorsított eljárásban történő felvételét.