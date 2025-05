Csatatérré változott Lengyelország, az ukránokat nem engedik Budapestre

A ferencvárosi ügyekben mindig jól értesült ulloi129.hu cikke szerint az újdonsült magyar bajnok FTC tunéziai középpályása, Mohamed Ali Ben Romdhane – aki 2023 nyara óta 74 tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehéreknél, ezeken nyolc gólt szerzett, emellett kiosztott 11 gólpasszt is – sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon és az egyiptomi rekordbajnok al-Ahli labdarúgója lesz, már csak a szerződést kell aláírnia. A 25 éves futballista a bemutatása után hazautazik Tunéziába, majd csatlakozik új klubjához, amely a klubvilágbajnokságon szerepel a nyáron. A tornán az első találkozójukat ráadásul a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami ellen játsszák, vagyis Ben Romdhane az argentin világklasszis ellen mutatkozhat be új együttesében.