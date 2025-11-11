Ft
Sergio Mullor futsal Magyarország Dróth Zoltán

„Sokkal több tisztelet illetne meg” – a magyar válogatott legjobbja szerint nem mond igazat a szövetségi kapitány

2025. november 11. 12:56

Dróth Zoltán üzent a futsalrajongóknak. A magyar válogatott játékosa szerint nem igaz, amit a szövetségi kapitány állít.

2025. november 11. 12:56
Ahogyan arról márciusban beszámoltunk, hazán legendás futsalosának, Dróth Zoltánnak a játékára már nem számít Sergio Mullor szövetségi kapitány. A döntés váratlanul érte a magyar válogatott ikonját, ami most ismét téma lett. Dróth Facebook-bejegyzését tartalmi változtatás nélkül közöljük.

Dróth a magyar válogatott mérkőzésén
Dróth a magyar válogatott mérkőzésén (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA, archív)

„Tisztelt magyar futsaltársadalom, kedves szurkolók!

Amikor a szövetségi kapitány kinevezése után leültünk beszélgetni, világosan elmondtam neki, hogy szeretném végigcsinálni az Eb-selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól. Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot – ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem. Úgy gondolom, hogy egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így »raknak félre« – mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk. A magyar válogatottért mindig szívvel-lélekkel küzdöttem, és soha nem fordítottam volna hátat a címeres meznek. De ha valaki fél kimondani az igazat, majd rám próbálja hárítani a felelősséget, arra reagálnom kell. Ráadásul bajnokcsapatként a Veszprémből egyetlen játékos sincs a keretben, ami elgondolkodtató. Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt.

Maradok tisztelettel: Dróth Zoltán”


A 37 éves Dróth márciusban a vaol.hu-nak így nyilatkozott:

„A nyáron leültem a szövetségi kapitánnyal, és megbeszéltük a jövőmet. Abban maradtunk, hogy az Eb-selejtezősorozatot végigcsinálom, aztán befejezem a válogatott pályafutásomat – természetesen ebben az egyezségben az is benne volt, ha kijut a csapat az Európa-bajnokságra, a tornán még részt veszek. Sergio Mullor is hangsúlyozta, fontos játékosa vagyok a csapatnak, számít rám. Aztán a napokban felhívott, és egy videómegbeszélésen közölte velem, hogy egyelőre nem számít rám – és éreztette velem, hogy véget ért a pályafutásom a válogatottnál. Derült égből villámcsapásként ért a döntése, nem így terveztem a válogatott búcsúmat… Nem indokolt, nem érvelt, nem mondta, hogy miért nem kellek a továbbiakban, vagy hogy miben hibáztam. Azt pedig én mondtam el neki, nem vagyok már mai gyerek, hogy csak ki-be dobáljon a csapatba. Ráadásul én vagyok, vagyis most már csak voltam a válogatott csapatkapitánya. Az sem titok, hogy nem ettünk egymás tenyeréből, nem kedveltük egymást, de a személyes szimpátia egy válogatottnál természetesen másodlagos. Sajnálom, hogy így alakult, de büszke vagyok a válogatott pályafutásomra, mindig mindent megtettem a nemzeti csapatért.”

A magyar válogatott kijutott az Eb-re

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2–2-es döntetlent játszott.

A mieink a sorsolás értelmében Olaszországgal, Portugáliával és Lengyelországgal kerültek azonos csoportba a jövő évi futsal Európa-bajnokságon.

A 2026-os Eb-t január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

Nemzeti csapatunk kedden és szerdán Litvánia ellen két felkészülési mérkőzést játszik Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA, archív

