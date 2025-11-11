„Sokkal több tisztelet illetne meg” – a magyar válogatott legjobbja szerint nem mond igazat a szövetségi kapitány

„Tisztelt magyar futsaltársadalom, kedves szurkolók!

Amikor a szövetségi kapitány kinevezése után leültünk beszélgetni, világosan elmondtam neki, hogy szeretném végigcsinálni az Eb-selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól. Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot – ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem. Úgy gondolom, hogy egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így »raknak félre« – mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk. A magyar válogatottért mindig szívvel-lélekkel küzdöttem, és soha nem fordítottam volna hátat a címeres meznek. De ha valaki fél kimondani az igazat, majd rám próbálja hárítani a felelősséget, arra reagálnom kell. Ráadásul bajnokcsapatként a Veszprémből egyetlen játékos sincs a keretben, ami elgondolkodtató. Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt.