Micsoda kezdés! Történelmi győzelmet aratott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon

A győzelem értékét növeli, hogy Lengyelország kilenc hellyel előrébb, a 11. pozícióban állnak az európai ranglistán. Ráadásul a negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténelmi sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata pedig azt is jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

A következő ellenfél kedden 17.30-tól a címvédő Portugália lesz.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka