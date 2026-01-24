Micsoda kezdés! Történelmi győzelmet aratott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon

„A tisztes helytállás a realitás” – brutális csoportban készül történelmi bravúrra a magyar válogatott
Tíz év után szerepelhetnek ismét Európa-bajnokságon a mieink.
A magyar válogatott első mérkőzésén 4–2-re legyőzte Lengyelországot szombaton, a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon. A magyar csapat ezzel történelmi sikert aratott a futsal Eb-n.
A magyar szurkolók tíz évet vártak arra, hogy a válogatott újra részt vegyen a futsal Eb-n, s szombat este nagyjából ezerötszázan olyan atmoszférát teremtettek a ljubljanai Stozice Arénában, mintha hazai pályán játszott volna a csapat – számolt be róla az MTI.
A felfokozott hangulatban Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese bátor támadójátékkal kezdett és Fekete Márk már a hetedik percben betalált. Közben a lengyelek sem tétlenkedtek, és bár Alasztics Marcell többször is bravúrosan védett, a 11. percben ő is tehetetlen volt, majd bő hat perccel a szünet előtt – egy kissé szerencsés, megpattanó lövéssel – már az ellenfél vezetett. A játékrész hajrájában nagy esélyhez jutott a magyar együttes, kétperces emberelőnybe került, s bár Rábl János csapatkapitány a kapufát eltalálta – miként később teljes létszámnál Fekete Márk és Suscsák Máté is –, az egyenlítés nem sikerült.
A második játékrészben azonban minden összejött. A magyar csapat az első félidőhöz hasonlóan bátran, támadólag lépett fel, közben védekezésben is kimagaslót nyújtott, és a 27. percben Pál Patrik lőtt gyönyörű gólt ballal a jobb oldalról. Alaszticsnak már lényegesen kevesebb dolga akadt ekkor, mint az első 20 percben, elöl pedig az utolsó tíz percben újított is a csapat és Suscsák Máté a 35. percben újra előnyhöz juttatta a válogatottat.
Három perccel később aztán tetőfokára hágott a hangulat, amikor az Újpest játékosa saját büntetőterületén belülről emelt az üres kapuba, ezzel beállította a 4–2-es végeredményt.
A győzelem értékét növeli, hogy Lengyelország kilenc hellyel előrébb, a 11. pozícióban állnak az európai ranglistán. Ráadásul a negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténelmi sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata pedig azt is jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.
A következő ellenfél kedden 17.30-tól a címvédő Portugália lesz.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka