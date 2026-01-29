Magyar bombagól, Rutai-dupla, vitatott olasz találat – emelt fővel, bravúros teljesítménnyel búcsúzik a futsalválogatott

Suscsák Mátét eleve szabálytalanul tüntették el a középpályán, a gólszerző pedig a visszajátszás alapján mintha kézzel segítette volna be a gólvonal mögé a melléről lepattanó játékszert. Hiába: noha a játékvezetők mindkét esetet megvideózták, végül csak megadták...

Négy perccel a félidő vége előtt még Alasztics testi épsége miatt is izzadni kellett egy kapu előtti ütközés után, majd a csapatkapitány Rábl János helyzete maradt ki. A keménykedő olaszok megkapták második sárgájukat is, aztán egy remek kontra végén Kajtár Mátyás csattintotta meg a rövid kapufát. A szünet előtt még egy challenge-et kért Sergio Mullor szövetségi kapitány, de ez sem járt sikerrel: úgy tűnt, az olasz kapus, Jurij Bellobuono a labdával együtt rúgta (f)el Vatamaniuc-Bartha Dávidot. Kiváló első húsz perc után 1–1-re álltunk az olasz klasszisok ellen.

Matheus Barrichello belőtt labdája mintha gyanúsan De Oliviera kezéről pattant volna be a magyar gólvonal mögé (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Másodszor is megvolt a vezetés, hiába...

A döntetlenállás azt jelentette, mi kerülünk előbb-utóbb győzelmi és lépéskényszerbe, ennek ellenére a második félidőt sokkal jobban kezdték az olaszok. És jobban is folytatták: átvették az irányítást, tartották a labdát, alig-alig volt nálunk a játékszer, leginkább Alasztics és a bevetődő blokkok tartották az 1–1-et. Hogy az utolsó hét percre fordulva mégis mi jutottunk büntetőhöz, Suscsák remek egyéni villanásának köszönhető, akit az olaszok csak a bevetődve, kézzel tudtak lerántani a hatoson belül.