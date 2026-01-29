Ft
Marco Rossi magyar válogatott futsal eb Rutai Balázs futsal Európa-bajnokság Olaszország

Magyar bombagól, Rutai-dupla, vitatott olasz találat – emelt fővel, bravúros teljesítménnyel búcsúzik a futsalválogatott

2026. január 29. 22:28

Borzasztóan nehéz csoportból sikerült majdnem az álomszerű továbbjutás. A magyar futsalválogatott kétszer is vezetést szerzett a kétszeres Európa-bajnok olaszok ellen, döntetlennel mégis az esélyesebb ellenfél jutott a negyeddöntőbe.

2026. január 29. 22:28
null

Sorsdöntő Európa-bajnoki mérkőzést vívott egymással Magyarország és Olaszország futsalválogatottja csütörtök este Ljubljanában, az utolsó csoportmeccs tétje a D jelű kvartett második helye, azaz a negyeddöntőbe jutás volt. A mieinknek mindenképpen nyerniük kellett, mert bár a két együttes egy-egy győzelemmel, pontegyenlőséggel várta a zárófordulót, az olaszok gólkülönbsége kettővel jobb volt.

Bődületes bombával szerzett vezetést a magyar csapat

A kulcsfontosságú összecsapás előtt még labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi is színt vallott, s támogatásáról biztosította futsalosainkat, kijelentve, olaszként is a magyaroknak szurkol majd. A szokásos Alasztics Marcell-védésekkel indult a találkozó, majd a 8. percben egy irgalmatlan magyar bombagóllal folytatódott: 

a címvédő portugáloknak is betaláló Rutai Balázs az 50. válogatottságát stílusosan azzal ünnepelte, hogy egy sarokrúgás-figura után kapásból az egész Eb egyik legnagyobb gólját ragasztotta a léc alá (0–1).

Több sebből vérzett az egyenlítő gól

Egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet a kétszeres Európa-bajnok ellen (sőt!), a 12. percben mégis bosszankodnunk kellett, duplán. De Oliviera ugyanis a gólvonalról bepaskolta az olaszok egyenlítő gólját – csakhogy ez szó szerint értendő. A találat több sebből is vérzett: előtte 

Suscsák Mátét eleve szabálytalanul tüntették el a középpályán, a gólszerző pedig a visszajátszás alapján mintha kézzel segítette volna be a gólvonal mögé a melléről lepattanó játékszert. Hiába: noha a játékvezetők mindkét esetet megvideózták, végül csak megadták...

Négy perccel a félidő vége előtt még Alasztics testi épsége miatt is izzadni kellett egy kapu előtti ütközés után, majd a csapatkapitány Rábl János helyzete maradt ki. A keménykedő olaszok megkapták második sárgájukat is, aztán egy remek kontra végén Kajtár Mátyás csattintotta meg a rövid kapufát. A szünet előtt még egy challenge-et kért Sergio Mullor szövetségi kapitány, de ez sem járt sikerrel: úgy tűnt, az olasz kapus, Jurij Bellobuono a labdával együtt rúgta (f)el Vatamaniuc-Bartha Dávidot. Kiváló első húsz perc után 1–1-re álltunk az olasz klasszisok ellen. 

KAJTÁR Mátyás Barrichello olasz-magyar
Matheus Barrichello belőtt labdája mintha gyanúsan De Oliviera kezéről pattant volna be a magyar gólvonal mögé (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Másodszor is megvolt a vezetés, hiába...

A döntetlenállás azt jelentette, mi kerülünk előbb-utóbb győzelmi és lépéskényszerbe, ennek ellenére a második félidőt sokkal jobban kezdték az olaszok. És jobban is folytatták: átvették az irányítást, tartották a labdát, alig-alig volt nálunk a játékszer, leginkább Alasztics és a bevetődő blokkok tartották az 1–1-et. Hogy az utolsó hét percre fordulva mégis mi jutottunk büntetőhöz, Suscsák remek egyéni villanásának köszönhető, akit az olaszok csak a bevetődve, kézzel tudtak lerántani a hatoson belül. 

Rutai állt oda a kulcsfontosságú hatmétereshez, és kötélidegekkel ezt is beverte, ezúttal a bal kapufa mellé – 2–1-re vezettünk és továbbjutásra álltunk!

Sajnos alig egy percig, ekkor lemaradtunk az olaszok korelnökéről, Fabricio Calderolliról, aki a levegőből saját kipattanóját tette be akrobatikus mozdulattal Alasztics mellett, 2–2. Jó három perccel a vége előtt lehoztuk a kapust, hiába: az ellenfél kivédekezte a plusz egy embert és az utolsó másodpercek tűzijátékát, így a magyar válogatott hiába szerezte meg kétszer is a vezetést, a rutinos olaszoknak végül a döntetlen is elég volt, vagyis ők folytathatják a negyeddöntőben. 

Sergio Mullor együttesének azonban így sincs szégyenkeznivalója: a kőkemény csoport előzetesen legesélytelenebbnek tartott csapataként történelmi Eb-sikerrel rajtolt, és a végén nagyon kevés hiányzott, hogy a kétszeres Eb-győztest búcsúztatva először játszhasson Európa-bajnoki negyeddöntőt.

DA SILVA, Rafael Henrique; ALASZTICS Marcell
A magyar csapat legjobbja a kapus Alasztics Marcell volt a kontinensviadalon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

