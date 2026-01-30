Ft
magyar válogatott magyar futsalválogatott futsal Európa-bajnokság Rutai Balázs futsal

Szem nem marad szárazon – könnyek közt nyilatkozott élete meccse után a magyar válogatott hőse (VIDEÓ)

2026. január 30. 09:44

Könnyek között nyilatkozott Rutai Balázs az Európa-bajnoki kiesést követően. A magyar válogatott bravúros döntetlent ért el Olaszország ellen, de így sem jutott tovább a legjobb nyolc közé a futsal Eb-n.

2026. január 30. 09:44
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlenre végzett Olaszország ellen a futsal Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában. Az eredmény bravúrosnak számít, hiszen a mieink a kétszeres aranyérmessel szemben szereztek pontot, de sajnos nem ért továbbjutást, mert a negyeddöntőbe kerüléshez nyerni kellett volna. A mérkőzés után a duplázó Rutai Balázs könnyeivel küszködve nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Azt beszéltük a meccs előtt, hogy próbáljunk nagyot álmodni… Nyilván csalódott mindenki, de erre egy hétre múlva büszkék leszünk – mondta elcsukló hangon a Kecskemét játékosa, aki az olaszok ellen 50. alkalommal szerepelt a magyar nemzeti együttesben. – Ha valaki azt mondja a sorsolás után, hogy négy ponttal zárunk, és az utolsó fordulóban ki-ki meccset játszunk az olaszokkal, lehet, hogy kiröhögjük. Így alakult, nagyon sajnáljuk.”

A 27 éves támadó ezt követően az MTI-nek is nyilatkozott, és elmondta, érdemes dolgozni a magyar válogatottért.

„Túl szép lett volna, hogy igaz legyen, hogy az ötvenedik válogatott mérkőzésemen a két gólommal továbbjussunk” – mondta, majd elismerte, az ellenfél jobb csapat, és legalább három-négy olyan gólhelyzetet is kidolgozott, amit ha kihasznál, könnyedén megnyeri a találkozót. „Néhány hétnek vagy hónapnak biztosan el kell telnie, hogy enyhüljön a rossz érzés, de egyelőre félig üres pohár, mintsem tele lenne” – tette hozzá, és elárulta, a taktika részeként próbáltak kellemetlen stílusban játszani, illetve „úgy beszéltük meg, hogy minden adódó helyzetből rúgjuk kapura a labdát, ez nem is nagyon tetszett az olaszoknak.”

 

A magyar csapat egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel a D-csoport harmadik helyén végzett. A pénteki szünnap után szombaton és vasárnap már a negyeddöntőket rendezik meg, amelyben az olaszok Spanyolországgal, a mieink csoportját megnyerő portugálok pedig Belgiummal találkoznak.

Nyitókép: MLSZ

Olaszország–Magyarország 2–2

 

 

