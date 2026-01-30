Szem nem marad szárazon – könnyek közt nyilatkozott élete meccse után a magyar válogatott hőse (VIDEÓ)

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlenre végzett Olaszország ellen a futsal Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában. Az eredmény bravúrosnak számít, hiszen a mieink a kétszeres aranyérmessel szemben szereztek pontot, de sajnos nem ért továbbjutást, mert a negyeddöntőbe kerüléshez nyerni kellett volna. A mérkőzés után a duplázó Rutai Balázs könnyeivel küszködve nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Azt beszéltük a meccs előtt, hogy próbáljunk nagyot álmodni… Nyilván csalódott mindenki, de erre egy hétre múlva büszkék leszünk – mondta elcsukló hangon a Kecskemét játékosa, aki az olaszok ellen 50. alkalommal szerepelt a magyar nemzeti együttesben. – Ha valaki azt mondja a sorsolás után, hogy négy ponttal zárunk, és az utolsó fordulóban ki-ki meccset játszunk az olaszokkal, lehet, hogy kiröhögjük. Így alakult, nagyon sajnáljuk.”